Bonus librerie 2024 a chi spettava?

Le domande per il bonus librerie possono essere presentate ancora per pochi giorni. Infatti, più precisamente, la scadenza era fissata per il 31 ottobre.

Il bonus librerie permette di usufruire del tax credit librerie relativo alle spese sostenute dai venditori di libri al dettaglio nel 2023. La domanda doveva essere presentata entro le ore 12 del 31 ottobre.

Per richiedere il bonus occorreva utilizzare il portale specifico, previa registrazione. Ricordiamo che, per completare correttamente la procedura, i richiedenti che hanno effettuato l’accesso alla piattaforma telematica nello scorso anno devono rinnovare l’abilitazione.

Cos’è il bonus librerie e a chi spetta

L’incentivo è stato introdotto nel 2018. Si tratta di un credito d’imposta che può arrivare fino a 20.000 euro per le librerie indipendenti, mentre per le altre librerie come quelle facenti parte di gruppi editoriale, il tetto massimo è fissato in 10.000 euro.

Per poter richiedere il bonus librerie è necessario avere i seguenti requisiti, ovvero:

Residenza fiscale o stabile organizzazione in Italia con riferimento all’attività commerciale agevolata

Classificazione ATECO principale 47.61, libri nuovi, o 47.79.1 libri usati.

Avere avuto nell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti dalla cessione di libri, anche usati, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati

Come utilizzare il bonus librerie

Il credito può essere utilizzato solamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In caso contrario è previsto lo scarto dell’operazione di versamento.

Sul sito della direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, è possibile consultare la guida completa con le istruzioni per poter procedere con la richiesta del bonus librerie.