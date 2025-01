Bonus luce e gas: ecco come ottenere 600 euro di sconto sulla bolletta

Il caro energia continua a farsi sentire e purtroppo le bollette sono sempre più alte, mettendo così in difficoltà numerose famiglie. A tal proposito c’è un’ottima notizia: infatti, anche nel 2025, è disponibile il bonus luce e gas che permette di beneficiare di uno sconto fino a 600 euro.

Naturalmente per poterne beneficiare occorre rispettare determinati requisiti che vedremo in questo articolo. Scopriamo allora come si possono ottenere fino a 600 euro di sconto sulle bollette.

Come ottenere 600 euro di sconto sulle bollette

Per avere fino a 600 euro di sconto sulle bollette di luce e gas nel 2025, occorre richiedere tutti i bonus sociali che sono previsti per le bollette. Intanto è possibile beneficiare del bonus dell’ARERA per tutte le tipologie di bollette. In sostanza, ogni famiglia può beneficiare sia del bonus per la bolletta della luce che del bonus per la bolletta del gas.

Sommando entrambi i bonus arriviamo così a 600 euro di sconto che è maggiore per quanto riguarda il gas. Infatti, lo sconto in questo caso può arrivare fino a 374,4 euro, ovvero 93,60 euro ogni tre mesi.

Mentre lo sconto complessivo per la bolletta della luce arriva fino a un massimo di 615,3 euro.

I requisiti per ottenere il bonus luce e gas

Come abbiamo anticipato, però, per ottenere fino a 600 euro di sconto è necessario rispettare determinati requisiti. Per quanto riguarda la soglia ISEE questo è di:

9.530 euro se viene richiesto da una famiglia con meno di 4 figli a carico

20.000 euro se viene richiesto da una famiglia con 4 o più figli a carico

Inoltre, per arrivare all’importo di 600 euro di sconto, il richiedente deve rispettare altri requisiti. Nel caso del bonus per la luce, l’importo massimo riguarda solo i nuclei familiari con più di 4 componenti. Mentre se è composto da 3 o 4 componenti, l’importo sarà pari a 219 euro, se composto da 1 o 2 componenti, invece, la cifra totale sarà pari a 167,90 euro.

Per quel che riguarda la bolletta del gas, l’importo massimo è riconosciuto solo ai nuclei familiari: