Bonus mamma: manca il decreto attuativo, importi congelati

Il bonus mamma 2025 è regolarmente previsto dalla Legge di Bilancio, purtroppo però non è ancora partito. Si tratta del sostegno che viene riconosciuto alle famiglie con più di due figli utilizzando l’esonero contributivo. Purtroppo, però, manca il decreto attuativo e quindi i pagamenti sono stati congelati.

Perchè il bonus mamma 2025 è bloccato?

Sono passati poco più di due mesi dall’approvazione della Manovra e il bonus mamma era contenuto al suo interno. Questo sussidio riguarda un esonero contributivo parziale per le mamme lavoratrici, sia autonome che dipendenti.Il sostegno viene riconosciuto alle famiglie che hanno almeno due figli e anche un incentivo, alle neo mamme, per non smettere di lavorare.

Dunque, senza decreto attuativo purtroppo i pagamenti non possono essere erogati. Quindi si attendono novità in merito.

Chi può richiedere il bonus mamma 2025?

Per poter beneficiare del bonus mamma, ovviamente una volta che sarà arrivato il decreto attuativo, si dovranno rispettare determinati requisiti. Può infatti essere richiesto da:

Madri di due o più figli, ma solo fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo

Madri di tre o più figli, a partire dal 2027, e fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo

Attenzione però, l’esonero contributivo spetta solo alle mamme che fanno parte di un nucleo familiare con entrate inferiori a 40.000 euro annui.