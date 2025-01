Bonus mamme: nel 2025 sarà in busta paga

Il bonus mamme è stato confermato anche per il 2025. Non solo, la platea è anche stata allargata, sebbene ci siano dei limiti. La Legge di Bilancio 2025 conferma dunque il bonus mamme anche per il prossimo anno per chi ha due figli. Viene previsto pure per le lavoratrici autonome.

Viene inserito un limite di reddito e sono stati prorogati fino al 2026 gli sgravi contributivi alle mamme con due figli

Cos’è il bonus mamme

Dunque, la misura prevede che le lavoratrici con due figli o più non devono pagare i contributi a carico del lavoratore. Il bonus in busta paga dura fino al 31 dicembre 2026 per le lavoratrici con due figli e a decorrere dal 1° gennaio 2027 per le lavoratrici con 3 o più figli fino al compimento dei 18 anni di età.

Resta comunque in vigore il bonus per le mamme con almeno tre figli, fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo. In questo caso non si applica alcun limite di reddito. Alle mamme con due figli a carico il bonus è riconosciuto fino alla fine del 2026 in presenza di almeno 2 figli di cui il minore non abbia ancora compiuto i 10 anni.

Dal bonus sono escluse le madri lavoratrici che hanno aderito al regime forfettario.

I limiti del bonus INPS

Relativamente al bonus mamme, ci sono dei limiti di cui bisogna tenere conto. Infatti, il contributo non può superare i 3.000 euro per ogni lavoratrice e la somma viene poi ripartita su base mensile.

Oltre alle mamme lavoratrici che hanno aderito al regime forfettario, sono escluse dal bonus pure le lavoratrici domestiche anche se hanno un contratto a tempo indeterminato e questo rappresenta sicuramente un limite da non sottovalutare.

Infine, dal 2025 il bonus è riconosciuto solo alle lavoratrici che hanno un reddito imponibile ai fini previdenziali che non supera i 40.000 euro. Fermo restando che ovviamente tale limite non riguarda le mamme con tre figli a cui il bonus è riconosciuto fino al 31 dicembre del 2026.