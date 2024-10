Bonus mobili prorogato anche nel 2025. Ecco chi può richiederlo

Dopo vari dibattiti e ipotesi, alla fine il governo ha annunciato la proroga del bonus mobili anche per il 2025. Si tratta di una detrazione pari al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, ma solo per la prima casa. Infatti, per la seconda casa, la detrazione scende al 36%.

Chi può richiedere il bonus mobili?

Il bonus mobili per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, rimane in vigore anche nel 2025. Lo sconto fiscale è pari al 50%, mentre il limite massimo di spesa è fissato in 5.000 euro.

Come detto, quindi, si può richiedere per l’acquisto non solo di mobili ma anche di grandi elettrodomestici, a patto che siano in elevata classe energetica e questo rende il bonus particolarmente appetibile perché permette anche di avere elettrodomestici a basso consumo, risparmiando quindi sulle bollette.

Per poter usufruire della detrazione, i mobili e gli elettrodomestici devono essere destinati ad un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione, in caso contrario quindi il bonus mobili non può essere richiesto. Come detto in precedenza, il 50% sarà valido, dal 2025, solo per le prime case, mentre per le seconde case la percentuale scende al 36%.

Come richiedere il bonus mobili

Le modalità per richiedere la detrazione fiscale legata al bonus mobili resta sostanzialmente invariata rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni.

Una volta effettuati gli acquisti e sostenute le spese, il contribuente può richiedere la detrazione del 50% in sede di dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo che l’importo della detrazione viene ripartito su 10 anni e che le spese devono essere liquidate con metodi di pagamento tracciatili e non è necessario utilizzare un bonifico parlante, dato che basta quello ordinario.