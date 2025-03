Bonus parità di genere: fino a 2.500 euro per professionisti e imprese

Professionisti e imprese hanno la possibilità di accedere a nuovi contributi per ottenere la certificazione della parità di genere. Il bando precedente è stato un grande successo e ha finanziato 1.400 imprese. In questo articolo andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona il bonus.

Come funziona il bonus parità di genere

L’avviso pubblico sarà disponibile a partire dal 26 febbraio e fino al 18 aprile. Sarà aperto a tutti i possessori di Partita IVA e possono accedere a due bonus, ovvero:

Assistenza tecnica e accompagnamento, contributo fino a 2.500 euro sotto forma di servizi

Certificazione della parità di genere con un contributo fino a 12.500 euro, erogato sotto forma di servizi di certificazioni forniti da Organismi di certificazione iscritti dell’apposito elenco.

Come richiedere il bonus parità di genere

I contributi verranno assegnati attraverso una procedura valutativa a sportello, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Le richieste potranno essere inviata dalle ore 10 del 26 febbraio 2025, fino alle ore 16 del 18 aprile 2025, salvo esaurimento dei fondi.

Bisogna completare un pre-screening di autovalutazione che attesti un adeguato livello di maturità sui temi della parità di genere. Inoltre, viene richiesta la presentazione di un preventivo rilasciato da un Organismo di Certificazione iscritto nell’apposito elenco.