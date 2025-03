Bonus pneumatici: risparmio fino a 200 euro. Ecco come funziona

Ottime notizie: arriva il bonus pneumatici, che permette di risparmiare fino a 200 euro sul cambio dei quattro pneumatici della propria auto. Si tratta dunque di un aiuto estremamente importante per le famiglie in difficoltà, considerando anche l’aumento del costo degli pneumatici avvenuto negli ultimi anni.

Ad ogni modo, ci sono ancora diversi dubbi sulla modalità di assegnazione del contributo e il click day potrebbe non essere un’opzione.

Come funziona il bonus pneumatici 2025

Il bonus pneumatici è accessibile a tutti i cittadini senza limiti di reddito e prevede due soglie di spesa, ovvero:

Sconto massimo del 30% del costo degli pneumatici, fino a un tetto di 100 euro

Per le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro, il limite sale a 200 euro.

Per finanziare il bonus, sono stati stanziati 50 milioni di euro.

I dubbi sul click day

Ci sono però ancora alcuni dubbi legati al bonus pneumatici. Il Governo deve stabilire quali saranno le modalità di accesso a questo sussidio entro 60 giorni dall’approvazione della Legge di Bilancio che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre.

Dunque, manca meno di un mese ma sappiamo che l’ipotesi iniziale del click day potrebbe essere accantonata.

L’opzione alternativa attualmente allo studio è simile a quella utilizzata per il bonus tv 2021. In quel caso, infatti, fu permesso ai cittadini di recarsi in negozio, muniti di codice fiscale e di certificazione di smaltimento di un vecchio televisore, per ricevere immediatamente lo sconto.