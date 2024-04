Bonus vacanze 2024 fino a 3.500 euro. Ecco come richiederlo

Anche per il 2024 l’INPS metterà a disposizione i bandi per poter beneficiare del bonus vacanze, con un contributo che può arrivare fino a 3.500 euro. Il bonus può essere richiesto solo in presenza di determinati requisiti.

A chi spetta il bonus vacanze 2024?

Manca davvero poco alla pubblicazione dei bandi INPS per richiedere il bonus vacanze 2024, un contributo che permette di poter ottenere fino a 3.500 euro di rimborso sui viaggi effettuati in Italia o all’estero.

- Advertisement -

Sostanzialmente sono due le categorie che possono richiedere il bonus vacanze 2024. Da una parte ci sono i pensionati che appartengono alla gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap) e dall’altra troviamo gli studenti, ma solo nel caso in cui siano figli di dipendenti statali.

Bonus vacanze 2024: importo e requisiti

Nonostante, come detto, attualmente il bonus vacanze 2024 non si può ancora richiedere, possiamo comunque dare alcune anticipazioni su come funziona e quali sono gli importi previsti.

- Advertisement -

Ad esempio, uno dei bandi INPS che uscirà a breve riguarda il bonus vacanze per i pensionati, riservato a pensionati iscritti al Fondo gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, oppure all’ex Fondo credito o al Fondo ex Ipost.

Nel bando pubblicato l’anno scorso, prevedeva l’erogazione di 1.000 contributi per soggiorni di 7 notti e 2.000 per soggiorni di 14 notti riservati agli ex dipendenti pubblici, mentre per gli iscritti alla gestione Fondo postelegrafonici erano rispettivamente 250 e 600.

- Advertisement -

Inoltre, i soggiorno dovevano svolgersi in Italia nel periodo compreso tra giugno e settembre e permetteva di ottenere 800 euro di rimborso per i soggiorni più brevi e 1.400 euro di rimborso per quelli più lunghi.