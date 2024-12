Bonus verde: proroga in vista?

Possibili buone notizie in arrivo in merito al bonus verde, la detrazione pari al 36% che riguarda la sistemazione del verde degli spazi esterni nelle abitazioni. A quanto pare, stando alle ultime voci, il governo italiano sta lavorano per prorogare il bonus verde, attualmente in scadenza il 31 dicembre 2025, per il prossimo anno

Una notizia che, se confermata, sarebbe davvero importante in quanto il bonus verde è un’agevolazione estremamente interessante e quindi la speranza è che davvero si vada verso la proroga anche per il prossimo anno.

Proroga probabile

È stato presentato un emendamento che punta a prorogare il bonus verde, come detto, per i prossimi anni. Attualmente il bonus verde è in scadenza per il 31 dicembre 2024, ma l’ipotesi della proroga è sempre più forte e il governo sembrerebbe intenzionato a concedere la proroga.

Sarebbe una notizia per certi versi inaspettata, dato che fino a pochi giorni fa si dava quasi per scontato che il bonus verde non sarebbe stato prorogato.

Resta da capire ovviamente il tema delle coperture, con la speranza che si possano trovare i fondi per poter prorogare il bonus verde.

Come funziona il bonus verde

Il bonus verde è una detrazione del 36% che viene ripartita in dieci anni. Nelle singole unità immobiliari la detrazione viene calcolata con una spesa massima fissata in 5.000 euro. Nelle parti comuni degli edifici condominiali, invece, il tetto di spesa ammonta ad un massimo di 5.000 euro per ogni singola unità immobiliare.

Naturalmente, per ottenere il bonus, i pagamenti devono essere effettuati con sistemi tracciatili, come ad esempio assegno o bonifico.