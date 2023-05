Bonus zanzariere: ecco come funziona

Dal momento che le zanzariere contribuiscono all’efficientamento energetico, il governo ha attivato il bonus zanzariere 2023. Vediamo come richiederlo.

Bonus zanzariere 2023: come funziona?

C’è anche il bonus zanzariere tra quelli confermati per il 2023. L’agevolazione fiscale sull’acquisto delle zanzariere è strettamente legato all’efficientamento energetico. Come per altri bonus, anche quello dedicato alle zanzariere arriva sotto forma di detrazione Irpef (o Ires) del 50% per le spese sostenute. Lo si può richiedere entro il 31 dicembre 2023, a patto che sussistano una serie di condizioni. Per beneficiare della detrazione del 50% serve che il modello scelto di zanzariere sia certificato come “schermatura della luce solare”.

I requisiti per la richiesta

Al bonus possono accedere i proprietari di unità immobiliari, nudi proprietari e affittuari. Questi possono installarle su immobili di ogni categoria catastale. Le sostituzioni o le riparazioni di vecchie zanzariere non danno diritto al bonus. Le zanzariere devono avere poi la marcatura CE e un valore Gtot superiore a 0,35. Il limite massimo di spesa detraibile è di 60.000 euro. Lo sgravio è recuperato in 10 anni se il pagamento delle spese è effettuato tramite mezzi di pagamento tracciabili.