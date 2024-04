La bruschetta caprese è un ricetta made in italy, amata per la sua semplicità e i sapori freschi e genuini. Oggi vi presento la mia versione di questo antipasto, preparata nella friggitrice ad aria. Con l’aggiunta di questa tecnica, otterrete una bruschetta croccante e leggera, perfetta da gustare in qualsiasi momento della giornata. Perfetta da servire come antipasto, spuntino o piatto leggero. Senza ulteriori indugi, ecco come prepararla!

La cucina è arte

- Advertisement -

Ingredienti bruschetta caprese

4 fette di pane fresco

Olio extra vergine di oliva

1012 pomodorini pachino

Sale

250 g di mozzarella fiordilatte

Basilico fresco

1 spicchio d’aglio

Procedimento

Iniziate tagliando i pomodorini in quarti, quindi lasciateli scolare per eliminare l’eccesso di liquido. Condite i pomodorini con un filo di olio extra vergine di oliva, sale e foglie di basilico fresco. Tagliate il fiordilatte a cubetti e tenetelo da parte.

Cottura del pane nella friggitrice ad aria

Pre-riscaldate la friggitrice ad aria a 200 gradi. Disponete le fette di pane sulla griglia della friggitrice e spennellatele leggermente con olio extra vergine di oliva e una leggera spolverata di sale. Cuocete le fette per circa 5 minuti, girandole negli ultimi due minuti di cottura per garantire una doratura uniforme su entrambi i lati.

- Advertisement -

Una volta che le fette di pane sono croccanti e dorate, sfregate leggermente su ciascuna fetta lo spicchio d’aglio tagliato a metà. Distribuite uniformemente i pomodorini conditi e i cubetti di fiordilatte sulle fette di pane. Aggiungete un altro filo d’olio extra vergine di oliva e qualche fogliolina di basilico fresco.

Bruschetta with cherry tomato, mozzarella and basil

La bruschetta caprese in friggitrice ad aria è pronta per essere gustata!

- Advertisement -

Consigli

Se desiderate un tocco extra di colore e sapore, potete aggiungere anche dei pomodorini gialli per una presentazione accattivante e un gusto ancora più intenso.