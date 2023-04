Bucato profumato? Metti questo prodotto nell’asciugatrice: è incredibile!

Avere un bucato fresco e profumato non è sempre facile, spesso si usano prodotti diversi che hanno un costo rilevante ma non si ottiene mai il risultato sperato. Quel che si cerca è un aroma di pulito, d’aria aperta e rosata, ma ottenere questo risultato non è facile. Eppure esiste un sistema che non tutti conoscono e che permette d’avere un bucato profumato.

Chi ha la possibilità d’asciugare i panni lavati in asciugatrice può utilizzare un trucco che rende il bucato profumato. Probabilmente non è molto popolare, ma è sicuramente efficace: vi riveliamo di cosa stiamo parlando.

Per avere panni puliti e anche profumati soprattutto in Inverno quando stendere il bucato all’aperto è davvero complicato se non impossibile occorre ricorrere all’asciugatrice che garantisce la pulizia, ma non un buon odore.

Per ovviare a questo disagio si può utilizzare questo trucco che è anche a basso costo. Ecco cosa bisogna fare. La prima cosa da fare è scegliere un olio essenziale tra i tanti in commercio, ne bastano poche gocce, per questo una volta acquistato avrà una lunga durata. In seguito si prende un batuffolo d’ovatta dove andranno versate le gocce di olio essenziale. A questo punto l’ovatta imbevuta va messa in un sacchetto che andrà poi inserito nell’asciugatrice.

Bucato profumato: scegli l’olio essenziale che preferisci

Avere un bucato profumato è davvero facile, soprattutto quando si usa l’asciugatrice e non si può approfittare della freschezza dell’aria aperta. Il trucco del batuffolo è davvero magico, quello di cui bisogna occuparsi è solo la scelta dell’olio essenziale da usare. In commercio esistono vari aromi, e ognuno può scegliere quello più adatto alle proprie esigenze, ma soprattutto ai gusti.

Non resta che sbizzarrirsi e magari utilizzare della lavanda quando si lava la biancheria da casa e della rosa per gli abiti e l’intimo. Provate non potete che rimanerne sorpresi, l’aroma si diffonderà anche in ogni stanza.