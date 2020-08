Can Yaman, i motivi del rifiuto al GFVIP

Negli ultimi giorni i rumors sui nomi dei vip accreditati che dovrebbero entrare nella casa del Grande Fratello Vip si sono susseguiti in modo vertiginoso, tra conferme ufficiose e smentite varie, il cast del prossimo reality di Cinecittà sembra non trovare ancora una sua stabilità. Intanto sono stati rivelati i motivi per cui la star di Daydreamer Can Yaman ha detto no alla partecipazione al reality di Alfonso Singnorini.

Stando alle indiscrezioni pubblicate da Adnkronos, non confermate in modo ufficiale dai diretti interessati, la star turca avrebbe rifiutato l’invito d‘Alfonso Signorini per motivi economici. Can Yaman è infatti molto ambito e le sue ospitate, per il momento, richiedono compensi elevatissimi. Sembra infatti che la produzione del Grande Fratello Vip e l’entourage di Yaman non abbiano trovato un accordo sul cachet e questo ha risolto la trattativa in modo negativo.

Il debutto del prossimo Grande Fratello Vip si fa sempre più incerto e sicuramente la prospettiva che nella casa potesse entrare un personaggio del calibro di Can Yaman avrebbe assicurato al reality, alcune volte vacillante negli ascolti, nonostante i tanti sforzi di Alfonso Signorini, un successo assicurato. Yaman è infatti il personaggio del momento, protagonista indiscusso delle soap turche che stanno spopolando in tutta Europa e non solo.

Grande Fratello Vip le ultime novità dell’imminente reality

A quanto pare il Grande Fratello Vip continua a perdere pezzi, i nomi dei vip condivisi negli ultimi giorni non sembrano essere reali: gli stessi soggetti come Eva Grimaldi e Nicola Ventola hanno smentito la loro partecipazione, il che apre un universo su chi prenderà il loro posto. A quanto pare Signorini ha ancora molto da fare per mettere insieme un cast interessante e ricco di sorprese, la ricerca del personaggio di svolta del programma è prossima ma non ancora definitiva.