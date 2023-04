Carbonara perfetta? Ecco cosa non devi mai fare

La carbonara è tra i piatti più popolari della cucina italiana. Ricetta esportata in tutto il mondo, realizzarla non è poi facile come sembra. Molte anche le disquisizione fra i vari chef sugli ingredienti da usare, se è preferibile la presenza d’alcuni aromi rispetto ad altri e anche come dovrebbe avvenire il condimento della pasta. Insomma sulla carbonara si è detto di tutto e di più.

Carbonara: quali sono gli errori da evitare?

Per avere una carbonara perfetta è necessario eseguire qualche piccola regola e non farsi prendere dalla voga d’esagerare. Per questo vi riveliamo cosa non fare per fare un primo piatto buonissimo, gustoso e rispettoso della tradizione. In primo luogo è importante usare pasta di qualità, questa scelta pregiudica l’intera riuscita del piatto: spendete quell’euro in più e la vostra carbonara sarà buonissima.

E’ inoltre molto importante non usare la pasta all’uovo. Potete scegliere qualsiasi formato di pasta: corta, lunga ma non deve essere mai all’uovo in quanto il condimento non si presta. Cercate poi di non scottare la pasta, se non la gradite al dente almeno abbiate cura nel rispettare i minuti indicati. Si possono utilizzare sia guanciale che pancetta, ma i due salumi hanno consistenza diversa e questo implica nel primo caso un’aggiunta d’olio evo mentre nel secondo va eliminato i liquido in eccesso che si forma dopo l’aggiunta. Tra cipolla e aglio la maggioranza degli chef sono concordi nel non usare nessuno dei due.

Carbonara perfetta? No a spezie e panna!

Non è necessario aggiungere altre spezie oltre al pepe che è già presente nel guanciale. Tra gli errori più comuni c’è sicuramente quello d‘aggiungere la panna: non fatelo mai! Per formare la gradevole crema sarà sufficiente aggiungere un tuorlo d’uovo per porzione: va bene solo il rosso o anche con l’albume, ma mai mettere latte o panna.

Infine è molto importante la mantecatura. Una volta preparata la salsa si può condire la pasta sia sul fuoco che non, in entrambi i casi la carbonara è buonissima. Se scegliete la prima opzione è importante non far cuocere l’uovo e farlo diventare una frittata. Non trascurate neanche la scelta del formaggio che deve essere rigorosamente del pecorino stagionato.

