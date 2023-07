Carta risparmio spesa 2023, se compri in questi negozi hai uno sconto del 15%

La Carta risparmio spesa INPS 2023 arriverà a breve. Fra qualche giorno sarà ufficializzata la lista dei beneficiari.

Carta spesa Dedicata a te 2023: a chi spetta?

La prossima Carta risparmio spesa INPS 2023 per l’anno in corso è un nuovo contributo di 382,50 euro previsto dal Governo. Mira ad alleviare il peso dei prezzi elevati sulle famiglie a basso reddito, in particolare in relazione ai beni di prima necessità. L’imminente arrivo della carta sta generando grande attesa, soprattutto perchè non è necessario presentare una domanda per riceverla. Il Governo, in collaborazione con l’INPS, stilerà l’elenco degli aventi diritto che potranno accedere al bonus in base all’ISEE familiare. Graduatorie e liste sono pubblicate dal 18 luglio all’interno dell’app quelle complete e definitive con tanto di codice delle carte assegnate.

Sempre il 18 luglio, i comuni hanno cominciato a inviare ai beneficiari le istruzioni per ritirare la carta risparmio spesa. il ritiro della Carta è subordinato alla ricezione della comunicazione da parte del Comune di residenza del soggetto, che prevede l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario con il codice attribuito alla Carta.

Come ritirare la Carta spesa Dedicata a te 2023

Ogni Carta ha un codice personale segreto (“PIN”). Il PIN essendo un numero segreto generato automaticamente da una procedura elettronica, è sconosciuto anche al personale di PostePay.

Tutti i beneficiari inseriti nelle apposite liste, che hanno ricevuto comunicazione da parte del Comune di residenza, possono ritirare la carta presso il proprio ufficio postale.

Il PIN e la Carta saranno consegnati al titolare in buste separate. Bisogna custodire con cura sia la carta che il PIN, ed evitare che vada in mano a terze persone.

Carta risparmio spesa: cosa si può acquistare?

Per garantire l’immediata fruibilità, la carta risparmio spesa 2023 arriverà già attivata. Per mantenere il diritto all’importo assegnato è indispensabile effettuare un primo versamento presso uno dei negozi aderenti entro il 15 settembre. Al fine di garantire un corretto utilizzo della carta spesa solidale INPS 2023, essa può essere utilizzata solo per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.

Il decreto legge include un allegato che delinea un elenco completo dei beni che possiamo acquistare. Tra questi figurano:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi e lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, thè, camomilla.

Sono ESCLUSI :

Bevande alcoliche

farmaci

Requisiti per ottenere il contributo

Possono ottenere la carta: le famiglie con ISEE inferiore a 15mila euro e i soggetti che non percepiscono alcun aiuto economico aggiuntivo (come il reddito di cittadinanza o il reddito di inclusione). Possono ottenerla anche coloro che sono già beneficiari di programmi di previdenza sociale per il lavoro come NASPI o indennità di disoccupazione mensile per i collaboratori, DIS-COLL, indennità di mobilità, solidarietà per integrazione reddituale o cassa integrazione-CIG. Inoltre è necessario che tutti i componenti della famiglia siano regolarmente iscritti all’anagrafe della popolazione residente.

Inoltre, con la carta potrai ricevere un ulteriore sconto del 15% presso gli esercizi aderenti alla promozione della misura. Le principali associazioni del commercio e grande distribuzione hanno firmato le convenzioni con il ministero dell’agricoltura per garantire sconti del 15%

(Lista consultabile al seguente link)

Fonte: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste