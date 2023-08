Cattivo odore nella lavatrice? Ecco il motivo e come eliminarlo

Elettrodomestico tra i più usati dalle famiglie italiane, la lavatrice è presente in ogni casa. Il suo uso è quotidiano e i modelli d’ultima generazione sono all’avanguardia e anche gestibili dallo smartphone. La lavatrice è l’elettrodomestico che più rappresenta il consumismo post dopo guerra, è il primo elemento moderno che ha rivoluzionato la vita delle casalinghe italiane e oggi è davvero impossibile farne a meno.

Nonostante i modelli moderni e all’avanguardia esistono ancora dei problemi legati alla funzionalità della lavatrice che sono più comuni di quanto ci sia aspetta.

Spesso la lavatrice emette dei cattivi odori: da cosa dipende questo problema e com’è possibile prevenirlo? E quando si presenta come va eliminato per evitare di non dover ripetere il lavaggio del bucato? Intanto occorre capire da dove ha origini il cattivo odore.

Il cattivo odore può essere originato dal cassetto dei detersivi, dai tubi o anche dall’interno del cestello. Una volta individuata la causa si può capire come intervenire.

Se deriva dalle tubature può essere causato dall’acqua che ha troppo calcare, se invece la vaschetta è sporca va estratta e pulita.

Il caso più comune è che la puzza provenga dall’interno del cestello. Ecco cosa fare in questo caso.

Cattivo odore dal cestello della lavatrice? ecco come eliminarlo

Se il cattivo odore arriva dal cestello può essere causato dall’eccessiva presenza di calcare o anche dal fatto che il filtro è sporco. In questi casi, dopo aver pulito il filtro, è necessario fare un lavaggio a vuoto e aggiungere del bicarbonato di sodio che aiuta ad eliminare la puzza interna.

Generalmente il filtro si pulisce facilmente. Basta estrarlo dall’apposito sportellino e eliminare ogni tipo di residuo. Se invece sono state lesionate parti della lavatrice che necessitano d’essere sostituite sarà opportuno affidarsi ad un addetto ai lavori.