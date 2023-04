Cestini con ricotta e tonno in friggitrice ad aria, l’antipasto velocissimo

La friggitrice ad aria permette di preparare tanti deliziosi piatti, oggi non è più solo l’alternativa salutare al classico fritto. Nel popolare elettrodomestico si possono cucinare primi piatti, ma anche secondi di carne e pesce e ovviamente anche i dolci. Ci si può sbizzarrire nel preparare anche degli antipasti come rustici e pizzette.

Avete mai provato i cestini di pasta brisè farciti con ricotta, tonno e olive? Sono davvero buonissimi soprattutto se serviti come antipasto. Tuttavia vista anche la ricchezza della farcitura possono essere considerati un secondo piatto gradevole che non appesantisce. Accompagnatelo con della verdura o una mega insalata. Di seguito gli ingredienti e la ricetta per realizzarli.

Grazie per la ricetta a Pina Pagano che ci delizia con le sue creazioni in friggitrice ad aria.

Ingredienti per 5 Cestini di pasta brisè con ricotta tonno e olive in friggitrice ad aria

150 g di ricotta

1 scatola di tonno sgocciolato

7/8 olive verdi a pezzetti

1 rotolo di pasta brisé

pomodorini a spicchi per decorare

Procedimento

Srotolate la pasta brisee e con un coppapasta o un bicchiere ricavate dei dischi tutti uguali. Inserite ogni disco in un pirottino in alluminio come da foto. In una ciotola aggiungete la ricotta, il tonno, le olive e schiacciate il tutto in modo da ottenere una farcia cremosa. In ogni pirottino inserite la farcia e decorate con un pomodorino pachino tagliato a metà. Ora sono pronti per la cottura.

Cottura

Una volta preparati i cestini poggiateli all’interno della friggitrice ad aria e cuocete per 8 minuti a 170°. E poi ancora per altri 12 minuti a 200° coperti da carta argentata.

Consigli

I cestini di pasta brisè farciti sono davvero molto buoni. Noi abbiamo messo il tonno e la ricotta, ma potete scegliere il ripieno che più vi piace, per esempio questi sono in versione vegetariana ma potete aggiungere dello speck o prosciutto cotto. E a piacere anche della provola affumicata.

E’ possibile prepararli anche nella versione dolce: basta mettere della crema o anche confettura e se preferite della cioccolata. Sarà un trionfo di dolcezza: provateli a merenda!

