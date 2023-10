La fantasia in cucina è fondamentale sia per non annoiarsi ma anche per scoprire sempre sapori e consistenze nuove. Questi cestini di patate ripieni di carne tritata in friggitrice ad aria vi conquisteranno. ( ps. sono facilissimi da fare.)

Gli ingredienti sono veramente facili da reperire e molto comuni ma, con i condimenti messi nelle giuste dosi diventeranno veramente irresistibili. Questa ricetta inoltre è l’ennesima dimostrazione che la friggitrice ad aria è un elettrodomestico veramente versatile visto che può preparare primi, secondi e dolci senza soluzione di continuità. Se volete provare altro non lasciatevi scappare questa ricetta: Pollo al curry in friggitrice ad aria, la ricetta originale indiana.

Ingredienti cestini di patate ripieni di carne tritata in friggitrice ad aria

500 g patate

100 g Parmigiano

1 uovo

200 g carne macinata

1/2 cipolla

150 g di provola

Olio evo q.b.

Sale q.b.

pepe q.b

prezzemolo q.b

pangrattato q.b

Procedimento

Preparate le patate o le bollite oppure le fate alla brace in friggitrice ad aria. Spellatele e schiacciatele in una ciotola. Aggiungete 1 uovo, sale pepe parmigiano e prezzemolo, impastate il tutto.

Preparate la carne macinata: in una teglia inserite 1 cucchiaio di olio, la cipolla tritata, sale pepe e carne macinata. Mescolate e fate cuocere in friggitrice ad aria per 10 minuto circa a 190 gradi mescolando 4 volte. Questo è il ripieno.

Ungete i pirottini e una spolverate un pò di pangrattato; questa ricetta è per 6 tortini. Riempiteli con l’impasto di patate, dando loro la forma modellandoli con le mani. Al centro di ogni cestino, aggiungete la carne macinata e un pezzetto di provola, chiudete con altro impasto di patate. Spolverate sopra altro pangrattato e un pò di olio spray ( serve per evitare che il pangrattato svolazzi )

Cottura

Spennellate un filo d’olio d’oliva sulla superficie dei cestini di patate ed infornate i tortini a 190 gradi per circa 15 minuti, controllando fino a quando le patate saranno dorate e croccanti. Sfornate i cestini di patate dalla friggitrice ad aria e lasciateli raffreddare leggermente.

Le tempistiche potrebbero variare in base alla marca della vostra friggitrice ad aria.

Consigli

Come detto prima, ogni famiglia ha la propria ricetta come ci sta scrivendo ora (n.d.r.). Provate a grattare della scorza di limone non trattato nell’impasto insieme ad un po’ di noce moscata e vedrete che sapori.

Per un salto invece in est Europa provare ad aggiungere la paprika al macinato.

Potete anche tritate la scamorza e aggiungerla al ripieno della carne macinata.

