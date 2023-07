Pollo al curry in friggitrice ad aria, la ricetta originale indiana

Il pollo è un ingrediente presente praticamente in tutte le cucine del mondo. La sua carne molto tenera e dal sapore delicato si presta ad ogni sorta di preparazione, bisogna intenderlo praticamente come una tela bianca.

Con questo pollo al curry in friggitrice ad aria faremo un salto direttamente in india dove le spezie la fanno da padrone. Il piatto può essere servito accompagnato da del riso, così potrà essere considerato come una pietanza unica e farà felici tutti i vostri commensali.

Ingredienti per il pollo al curry in friggitrice ad aria

600 g di petto di pollo

2 cucchiaini di curry in polvere

1 cucchiaio maizena o amido di mais

2 semi di cardamomo

1/2 cucchiaino zenzero

1 cucchiaino di paprica dolce

Sale q.b.

Olio d’oliva extra vergine

250 ml di crema di latte o panna

Sale q.b.

Ingredienti per il riso

300 g di riso basmati

600 ml di acqua

Sale q.b.

Procedimento

Tagliate il petto di pollo a cubetti e metteteli in una ciotola. Aggiungete il curry in polvere, i semi di cardamomo, lo zenzero, la paprica dolce, sale q.b. e un filo di olio d’oliva extra vergine. Mescolate bene in modo che il pollo sia ben condito. Trasferite il tutto in una teglia e aggiungete la crema di latte o panna mescolata precedentemente con l’amido di mais, un trito di erba cipollina, mescolate il tutto.

Cottura del pollo al curry

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 190 gradi e, una volta che avrà raggiunto la temperatura desiderata inserite la teglia e cuocete per 20 minuti o fino a quando saranno dorati e cotti, mescolate più volte.

Per il tortino di riso, cuocete il riso secondo le istruzioni riportate sulla confezione, utilizzando il doppio della quantità di acqua rispetto al peso del riso. Aggiungete sale a piacere durante la cottura.

Prendete dei piccoli stampi per tortini e compattate il riso all’interno, livellandolo bene.

Cottura del tortino di riso

Scaldate la friggitrice ad aria a 190°C. Mettete gli stampi con il riso nella friggitrice ad aria e cuocete per circa 10 minuti, o fino a quando si formerà una crosticina dorata sulla superficie del tortino di riso.

Una volta che il tortino di riso sarà pronto, adagiatelo con cura su un piatto da portata.

Consigli

Servite il pollo al curry con il tortino di riso accanto. Potete guarnire con un po’ di prezzemolo fresco tritato o coriandolo, se desiderate.

Per dare un tocco ancora più indiano al riso provate ad aromatizzarlo con dei semini di cumino o con dell’anice stellato ma ricordatevi di scartare quest’ultimo perché non va mangiato.

Potete utilizzare anche il latte di cocco al posto della crema di latte.

Puoi accompagnare il pollo con la salsa piccante indiana fatta in casa

Ecco una breve ricetta per una salsa indiana piccante:

Ingredienti:

2 peperoncini rossi freschi (piccanti)

1 cipolla media, tritata finemente

2 spicchi d’aglio, tritati

1 cucchiaino di zenzero fresco grattugiato

1 cucchiaino di cumino in polvere

1 cucchiaino di coriandolo in polvere

1/2 cucchiaino di curcuma in polvere

1/2 cucchiaino di paprika

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

2 cucchiai di olio vegetale

Sale q.b.

Acqua q.b.

Procedimento: