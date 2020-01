Chi é la coppia di sposi più vecchia del mondo

John Henderson e sua moglie Charlotte sono la coppia di sposi più vecchia al mondo, i due sono insieme da ben 85 anni e sono sposati da 80.

La somma dei loro anni è di 211: numeri questi che hanno consentito ai due coniugi di conquistarsi il diritto d’accedere Guinness World Records. La storia di John e Charlotte è semplice, spontanea coronata da un amore che nel tempo è cambiato e si è trasformato: dalla passione giovanile al rispetto e alla cortesia degli ultimi anni, i due infatti sostengono che per essere i protagonisti del proprio matrimonio concedendogli la possibilità di durare fino a che “morte non ci separi”è necessario essere gentili con il proprio partner, un atteggiamento propositivo e di rispetto che non deve mai mancare.

La coppia lo scorso 15 Dicembre ha festeggiato 80 di matrimonio, un traguardo ottenuto con tanto amore e gentilezza e che gli consente oggi di vivere sereni e ancora insieme.

La storia dei coniugi Henderson è stata raccontata dalla CNN che ha anche pubblicato una foto della coppia. Charlotte e John oggi risiedono in Texas, il loro primo incontro risale al 1934 si sono conosciuti all’università dove entrambi studiavano, poi dopo 5 anni, nel 1938, si sono sposati e hanno cominciato la loro avventura coniugale ancora oggi in corso. I due non possono omettere di ricordare che la loro prima notte di nozze l’hanno trascorsa in un hotel a basso costo, ma fu comunque meravigliosa.

John e Charlotte Henderson per il Guinness World Records sono gli sposi più longevi

John e Charlotte Henderson sono la dimostrazione che l’amore esiste, il loro matrimonio dura da 80 anni e si amano come il primo giorno, nozze da record che oggi conquistano anche il titolo di primato. Certo è che se il segreto per andare d’accordo è la gentilezza reciproca c’è da dire che i due sono anche fortunati in merito alla loro età: John ha 106 anni mentre Charlotte ne ha 105, entrambi hanno superato il secolo di vita e stanno bene. Dieci anni fa i due coniugi si sono trasferiti a Longhorn Village, una comunità per anziani associata alla University of Texas dove vivono tranquilli e felici e si preparano a vivere il loro 86esimo anno insieme.