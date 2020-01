Chi é Valeria Marini: età, peso, vita privata, foto prima, carriera e curiosità

Valeria Virginia Laura Marini, o comunemente conosciuta come Valeria Marini, è nata a Roma il 14 Maggio 1967, oggi ha 53 anni. La bellissima showgirl sotto il segno zodiacale del Toro, é di origini sarde. Volto italiano molto conosciuto nel mondo dello spettacolo, inizia i suoi primi passi negli anni 90′ come sexy simbolo per la sua bellezza e le sue curve mozzafiato. Da piccola Valeria sogna di fare la veterinaria, e cresce con la passione per gli animali.

Dopo la separazione dei genitori Mario Marini e Gianna Orrù, Valeria si è trasferita a Cagliari, città di origine della mamma. Ha una sorella di nome Claudia e un fratello di nome Fabio.

Valeria Marini e la carriera

Nei primi anni ’90, entra a far parte del Bagaglino sostituendo la soubrette Pamela Prati. Da lì la sua carriera é un’ascesa di successo e copertine. Nel 91′ Pingitore la sceglie per il varietà “Saluti e Baci”, l’anno seguente partecipa a “Bucce di Banana”, nel 1993 nello show “Champagne”.

Nel 1996 esce il suo primo calendario che addirittura vende 3 milioni di copie. Il suo primo film “Bambola” non viene accolto bene dal grande pubblico, ma lei non si abbatte.

Nel 1997 conduce con Piero Chiambretti il 47° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, nel 1998 recita una parte del film “Incontri proibiti” con il grande Alberto Sordi.

I reality dove ha partecipato Valeria

Nel 2005 lancia una linea di costumi, mentre nel 2006 partecipa al suo primo reality il “Reality Circus”, condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Parteciperà ad altri reality tra cui nel 2008 L’Isola dei Famosi condotto da Simona Ventura. Nel 2016 partecipa al Grande Fratello Vip, nel 2018 insieme all’ex fidanzato Patrick Baldassari partrcipa alla prima edizione di Temptation Island VIP, condotto da Simona Ventura.

Nel 2007 conduce a fianco di Claudio Amendola e Cristina Chiabbotto, “Scherzi a parte”. Nel 2008 esce il suo primo libro autobiografico “Lezioni intime”, l’anno seguente va in onda sul canale satellitare Sky un documentario autobiografico, “Essere Valeria“.

Valeria Marini e la vita privata

Il suo primo amore é arrivato a soli 14 anni, lui aveva 16 anni più di lei, poi un flirt con Jovanotti e una liaison con Alfonso Signorini. Valeria é rimasta legata per anni ( senza sposarlo ) al produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, da cui ha perso anche un bambino. Nel 2013 ha sposato Giovanni Cottone, ma il matrimonio é presto finito con un annullamento alla Sacra Rota, dopo che la showgirl aveva scoperto che l’imprenditore era già sposato.

In seguito ha conosciuto l’imprenditore Patrick Baldassari, la loro storia é finita el 2018 dopo la partecipazione a Temptation Island Vip.

Chi è il fidanzato attuale di Valeria Marini

Si chiama Gianluigi Martino ed é originario di Cosenza, nato il 26 Marzo 1984 sotto il segno dell’Ariete. Tra di loro c’è una differenza di età di ben 17 anni. Gianluigi Martino fa parte del mondo dello spettacolo ma si occupa di casting e produzioni televisive. Dopo aver conseguito il diploma al liceo classico ha studiato Giurisprudenza e intrapreso la carriera di PR. Se son rose fioriranno.

Valeria Marini ha avuto figli?

Valeria Marini ha raccontato nella sua autobiografia Lezioni Intime pubblicata già da qualche tempo alcuni tragici episodi della sua vita privata, ha detto di avere abortito all’età di 14 anni, ad oggi ha più volte raccontato che il suo più grande sogno sarebbe quello di avere un figlio. In un’intervista a Gente disse “Ho fatto un ciclo di cure e ne farò ancora se necessario“.

Le curiosità sulla showgirl