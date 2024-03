Ragazza accoltellata in casa dal suo fidanzato

La coppia si trovava nell’appartamento di lui, un 29enne. Inizia una discussione e poi, intorno alle 21:30, in preda a uno scatto d’ira, il giovane afferra un coltello e ferisce la fidanzata, una ragazza italiana di 27 anni.

La giovane ha contattato e chiesto aiuto a sua madre che si è precipitata all’indirizzo del fidanzato della figlia. Qui, non appena ha visto la ferita da taglio alla coscia della figlia, ha chiamato i soccorsi.

Al momento non si conoscono tutti i dettagli della vicenda, però risulta che la 27enne ha ricevuto un fendente alla coscia. Fortunatamente, non si è rivelata essere una ferita profonda, così hanno constatato gli operatori del 118 giunto sul posto.

Constatato che non era in pericolo di vita, la giovane è stata trasportata in ospedale in codice giallo con l’ausilio di un’ambulanza e di un’automedica di cui è stato richiesto l’intervento dai soccorritori per accertare l’entità della ferita e valutare se occorreva intervenire in loco prima di raggiungere l’ospedale.

Il fidanzato-aggressore, invece, è stato fermato dalle forze dell’ordine con l’accusa di reato di lesioni. A quanto è emerso dalle testimonianze raccolte, i due protagonisti della vicenda avrebbero entrambi problemi psichiatrici.

Per questa ragione, sono stati allertati i servizi sociali.