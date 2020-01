Valeria Marini: “A 14 anni ho subito il primo aborto”

Valeria Marini ha raccontato nella sua autobiografia Lezioni Intime pubblicata già da qualche tempo alcuni tragici episodi della sua vita privata, dei veri e propri drammi che l’hanno segnata profondamente e l’hanno cambiata soprattutto portandola a fare scelte diverse e più opportune per se stessa.

In particolare Valeria ha rivelato d’aver avuto 3 aborti, il primo sicuramente più traumatizzante lo ha subito a 14 anni, aveva una relazione con un uomo molto più grande di lei ma le condizioni per avere un figlio non erano ideali quindi ha rinunciato alla dolce attesa: “Quando sono rimasta incinta, ho dovuto rinunciare alla gravidanza, che probabilmente avrebbe dato un’altra impostazione alla mia esistenza.”

Valeria Marini racconta con dolore quell’episodio della sua vita, e non nega d’essersi pentita della decisione presa, oggi probabilmente la sua esistenza sarebbe diversa se avesse fatto un’altra scelta. La showgirl non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma ma purtroppo la vita l’ha messa davanti a degli eventi che le hanno lasciato poca scelta ma lei non ha rinunciato ai suoi sogni.

Valeria Marini: “Vittorio Cecchi Gori mi chiese d’abortire”

Valeria Marini ricorda con dispiacere anche i due aborti subiti quando era la compagna di Vittorio Cecchi Gori. Il primo avvenne in seguito ad una brutta lite con il produttore, lite che le procurò un’emorragia: “Da un mese non avevo il ciclo ed ero quindi certa di essere finalmente incinta. Una sera però, dopo l’ennesima lite, ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare”.

Nel caso del terzo aborto invece Vittorio Cecchi Gori chiese Valeria d’abortire, lei lo assecondò e perse la terza possibilità di diventare mamma. Nonostante l’esperienze drammatiche Valeria crede ancora di poter realizzare il suo sogno, d’avere dei bambini ha anche tentato la via dell’adozione ma vista la sua nuova tenera amicizia con il manager Gianluigi Martino potrebbe provare nuovamente a rimanere incinta: potrebbe essere questo il momento giusto!