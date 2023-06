Chi l’ha visto? lascia Rai 3? Le dichiarazioni di Federica Sciarelli

Chi l’ha visto? E’ tra i programmi Rai maggiormente seguiti. Leader negli ascolti della fascia di riferimento in cui va in onda è il format di punta della terza rete di Stato. Da sempre in onda su Rai Tre Chi l’ha visto? la prossima stagione tv potrebbe traslocare. I nuovi vertici Rai, coerenti con la nuova dirigenza governativa, avrebbero supposto un trasferimento del programma sulla prima rete Rai.

Federica Sciarelli, conduttrice storica del format, ha rilasciato un’interessante intervista a Tv Sorrisi e canzoni a cui ha parlato dei cambiamenti in atto che coinvolgeranno la prossima stagione di Chi l’ha visto? ma anche di come riesce a non farsi travolgere dalle storie che racconta rimanendo sufficientemente distaccata. Sciarelli sarebbe molto felice di passare alla rete ammiraglia, ma il trasferimento, proposto anche qualche anno fa, appare difficile.

La conduttrice ribadisce che Chi l’ha visto? è un programma di servizio pubblico e non potrebbe essere sospeso in caso d’eventi speciali come per esempio il Festival di Sanremo: “Il nostro è un programma di servizio pubblico che non può essere sospeso“. La Sciarelli ha poi rivelato come riesce a disintossicarsi dalle storie che racconta: “Vado sui pattini in città, mentre in vacanza sono solita andare in bici”.

Federica Sciarelli giornalista e scrittrice di successo

Federica Sciarelli è il volto di Chi l’ha visto? ormai da tantissimi anni. Svolge un lavoro d’impegno che va al di la della messa in onda settimanale. Il tutto riesce grazie anche alla collaborazione di una redazione sempre disponibile, d’inviati preparati e sempre attenti alla notizia.

La conduttrice ha un passato di giornalista al TG3, ha condotto anche alcuni approfondimenti della testata. Dal 2004 è alla guida di Chi l’ha visto? ruolo a cui tiene particolarmente. La Sciarelli è anche una scrittrice, negli ultimi anni ha pubblicato una serie di testi: Trappole d’amore, Storie di truffe romantiche, e Il caso Potenzoni queste le uscite più recenti.