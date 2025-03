Ciak Junior 2025 a Jesolo si gira un corto nella scuola Michelangelo

Lunedì 17 marzo a Jesolo iniziano le riprese del corto ideato dalle ragazze e dai ragazzi delle classi II F e III C della scuola secondaria di 1° grado “Michelangelo” di Piazza Matteotti (I.C. “Italo Calvino”).

Il lavoro rientra nel progetto Ciak Junior – Il cinema fatto dai ragazzi giunto alla 33^ edizione e realizzato tra le iniziative “CIPS – Cinema e Immagini Per la Scuola”, il Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La troupe di Ciak Junior, guidata dal pluripremiato regista Sergio Manfio, sarà a Jesolo dal 17 al 19 marzo per produrre il cortometraggio “IL LIBRETTO”. La sceneggiatura, realizzata dagli studenti sotto la guida del Prof. Matteo Morassut, è estremamente interessante e attuale e mostra come i social, se utilizzati in modo scorretto, possano essere molto dannosi.

IL FILM:

Il corto si apre con l’arrivo a scuola di Carolina, una ragazza molto semplice che ha l’hobby dell’origami, l’arte di creare una varietà infinita di forme, piegando con abilità piccoli fogli di carta.

La ragazza però è presa di mira da due compagne, Anita e Arianna, che non perdono occasione per prenderla in giro. Un giorno le due rubano a Carolina il diario dove lei solitamente schizza idee per nuovi origami. Ma nel diario lei descrive anche i suoi sogni, desideri, paure e simpatie… Anita e Arianna fotografano le pagine del diario e le condividono con i compagni. Ne segue un doloroso contrasto all’interno della classe, che culmina nella distruzione degli origami che Carolina aveva creato per promuovere l’Open Day della scuola.

La conclusione del cortometraggio, com’è nello stile dei brevi film di Ciak Junior, offre l’occasione per riflettere in modo innovativo sul tema dei social e di come la diffusione pubblica di immagini private e personali sia un fenomeno diffuso, ma da contrastare con forza.

Le ragazze e i ragazzi di Jesolo non si sono limitati a realizzare soggetto e sceneggiatura

ma hanno anche creato i fantastici origami che fanno da filo conduttore del racconto. Saranno inoltre i protagonisti di una serie di rubriche che arricchiranno il corto: la ricerca delle location, la produzione dei costumi, il backstage, la presentazione del territorio, ecc.

“Il libretto” verrà presentato, insieme agli altri cortometraggi girati in Italia e nel mondo, nell’ambito del Festival Televisivo Internazionale Ciak Junior che si terrà a Jesolo Lido a fine maggio 2025.