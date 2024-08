Domenica 4 agosto alle 8.45 su Canale 5 torna “CIAK JUNIOR”, il primo e unico programma televisivo che permette alle ragazze e ai ragazzi di raccontarsi senza l’intermediazione degli adulti. In questo format, giunto alla 32.ma edizione, sono gli adolescenti a scrivere i soggetti e le sceneggiature dei film proposti, di cui diventano anche gli interpreti sotto la guida attenta degli ideatori del programma e con l’aiuto di una troupe di professionisti.

“L’idea che ci ha guidato”,

spiega Francesco Manfio, che insieme al fratello Sergio ha creato il fortunato format, “era, ed è, quella di dare voce alle idee delle ragazze e dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Ci sono alcuni programmi in cui gli autori suggeriscono idee e atteggiamenti da tenere. Ciak Junior non ha autori: gli unici autori sono i ragazzi stessi. Il ruolo dell’adulto è quello di mettersi onestamente al loro servizio”.

Sergio Manfio, che dei cortometraggi è anche regista, aggiunge:

“Questo consente di realizzare un programma che affronta i temi proposti dai giovani dal loro punto di vista e non con quello che ci piacerebbe fosse il loro punto di vista. Naturalmente questo può, a volte, essere spiazzante. Nell’ottica del ‘politicamente corretto’ il bullo va stigmatizzato… i nostri giovani autori lo ridicolizzano; il maschio che vuole imporsi sulla fidanzata va educato… i nostri lo cacciano dalla scuola, e così via…”.

Proprio con il racconto del difficile rapporto tra Melissa e Davide si inaugura questa nuova edizione di Ciak Junior. Nella prima puntata in onda il 4 agosto gli allievi della classe seconda del liceo artistico “Novalis” di Brescia affrontano il problema della violenza (per ora solo verbale) tra 2 fidanzati. Lo fanno con grande fermezza raccontando la presa di coscienza della ragazza che si sente quasi in colpa per le violenze psicologiche che subisce, fino a capire che l’unico modo per uscire da un rapporto “tossico” è quello troncarlo subito e senza rimpianti.

“Non possiamo che ringraziare la direzione di Canale 5 – concludono Sergio e Francesco Manfio – che continua a supportarci in questo progetto di cinema fatto nelle scuole italiane”.

IL PROGRAMMA IN ONDA SU CANALE 5

In ogni puntata accompagniamo la troupe che entra in classe per conoscere i ragazzi che hanno scritto la storia per il cortometraggio. Assistiamo poi alla scelta degli interpreti per i vari ruoli, seguiamo ciò che accade nel backstage insieme ai compagni di classe che vengono inviati a seguire le fasi preparatorie del film, scopriamo in che modo i ragazzi realizzano il trailer del loro cortometraggio, andiamo a zonzo nelle zone più caratteristiche della loro città… Non manca la rubrica, “Trova l’errore”, che invita gli spettatori a individuare una scena sbagliata inserita nel cortometraggio.

Domenica 4 agosto la puntata è dedicata a “LUPUS IN FABULA” , corto realizzato con gli studenti del Liceo Artistico della Novalis Open School di Brescia . Si parla dello smantellamento di una relazione tossica . Con l’aiuto dei compagni di classe la giovane protagonista riesce a sottrarsi alla presenza asfissiante del suo ragazzo. Si tratta di una tematica decisamente nuova nel panorama di Ciak Junior, frutto di una nuova presa di coscienza femminile (oltre che dell’influenza del #metoo).

Domenica 11 agosto va in onda "POST-IT", scritto e interpretato da una classe della scuola secondaria di 1° grado "Curzi" di San Benedetto del Tronto (AP). La potenza comunicativa della poesia è il fulcro di questo breve film, che racconta lo spaesamento provocato dalla inusuale forma di comunicazione, i sentimenti confusi dei ragazzi nelle relazioni interpersonali, il turbinio di emozioni che le parole dei poeti suscitano. Il corto termina proponendo al pubblico tre finali diversi… Quale sarà il tuo?

Domenica 18 agosto va in onda “USCIAMO”, girato dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di Cernusco sul Naviglio (MI). Due studenti trovano una busta sotto al loro banco, proveniente dai sé stessi del futuro, in cui vengono avvisati che negli anni a venire ci saranno guerre per le poche risorse rimaste, profughi ambientali e rapporti sociali solo virtuali: vengono quindi invitati a preparare un videomessaggio per gli adolescenti di tutto il mondo.