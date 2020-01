Coca Cola Plus fiber, la bibita senza calorie che non fa assorbire i grassi

In Giappone si trova in vendita la Coca Cola plus con fibre. La prima bevanda senza zucchero, con fibre e dalle sorprendenti qualità.

Coca Cola Plus Fiber

La nuova bevanda fa parte del “bevande Food of Specified Health Use (FOSHU)” una nuova frontiera alimentare che tratta di alimenti comuni nella dieta quotidiana, ai quali vengono però riconosciute specifiche qualità che incidono positivamente sullo stato di salute del consumatore. I FOSHU costituiscono una ben distinta categoria di prodotti alimentari. Diversi dagli alimenti integrati con vitamine e sali minerali, e dai supplementi dietetici essi possono essere destinati alla popolazione in genere o a gruppi ristretti di persone, magari distinti in base all’età o alla costituzione genetica.

Nei dettagli, sono definiti FOSHU i cibi che migliorano il sistema immunitario, quelli che aiutano a prevenire e controllare le malattie cardiache e diabetiche, gli alimenti che riducono il colesterolo, quelli che aiutano a digerire e ad assorbire vitamine e minerali ed, infine, quelli che riducono l’invecchiamento.

La prima Coca Cola Foshu definita Plus Fiber é venduta in Giappone all’interno di confezioni bianche dal design accattivante. Il tappo ha il classico colore rosso della Coca-Cola, logo e descrizione dei suoi vantaggi FOSHU e altre caratteristiche uniche.

Coca Cola con fibra alimentare

La nuova Coca Cola Plus non presenta alcun tipo di calorie, essa contiene cinque grammi di destrina indigeribile – una fonte di fibre alimentari – per un flacone da 470 ml. La Coca Cola Japan sta commercializzando la Coca Cola Plus che presenta un ottimo gusto con molti vantaggi per i consumatori sempre attenti alla salute e al gusto.

La bevanda viene pubblicizzata che se bevuta durante i pasti riduca l’assorbimento dei grassi, in realtà contiene aspartame che ne conferisce la dolcezza e la destrina indigeribile spesso utilizzata negli integratori di fibre alimentare.

Bere una Coca Cola plus riduce l’assorbimento di grassi e modera i livelli di trigliceridi

Il direttore dello sviluppo prodotto, R&D, Coca- Cola Asia Pacific il Dr. David Machiels ha spiegato che bere una Coca Cola Plus al giorno con il cibo aiuta a ridurre l’assorbimento dei grassi e a moderare i livelli di trigliceridi nel sangue. “Coca-Cola Plus è una bevanda senza zucchero e senza calorie con funzioni FOSHU e un ottimo gusto di Coca-Cola, quindi le persone potranno berla con i pasti. I consumatori giapponesi hanno elevati standard di qualità e sono particolarmente intransigenti quando si tratta di gusto. Ed essendo una società che invecchia, l’ha resa un mercato unico in cui i consumatori sono estremamente attenti alla salute e cercano la funzionalità“. Ha affermato il dott. Machiels, aggiungendo ” Abbiamo scelto il bianco come colore di base della confezione in modo che i consumatori riconoscano immediatamente che la bibita Coca-Cola ha nuove funzionalità mai viste prima”.

Dove acquistare Coca-cola Plus Fiber

Per acquistare la bevanda sará necessario farlo online, poiché in Italia non é ancora commercializzata. Abbiamo trovato un negozio online Napajapan, oppure potete trovarla in vendita su ebay. Il prezzo oscilla dai 4,50 agli 8,90 per bottiglietta.