Come funziona davvero un termocamino a legna

Per riscaldare l’acqua per uso sanitario e i locali di casa si può fare riferimento a un metodo al tempo stesso efficiente ed ecologico: si tratta del termocamino a legna che, come si può facilmente intuire, usa come combustibile primario la legna. Tale tecnologia rappresenta una notevole evoluzione delle caldaie a legna di un tempo, e si fa apprezzare sia per l’alto livello di efficienza energetica che per gli standard di sicurezza elevati che garantisce. Ma come è fatto di preciso un termocamino a legna? Si tratta di un dispositivo che vanta un design versatile e al tempo stesso moderno, in grado di integrarsi senza difficoltà nell’arredo di casa. Non solo riscaldamento, ovviamente: tale soluzione contribuisce a conferire un tocco di eleganza per effetto delle fiamme e del calore che esse trasmettono. Ne deriva, in casa, un’atmosfera decisamente accogliente.

Il funzionamento del dispositivo

La distribuzione di aria calda è alla base del meccanismo di funzionamento di questo tipo di camino: l’aria viene diffusa per mezzo di sistemi canalizzati. In alternativa, può essere prodotta acqua calda che va ad alimentare gli impianti di riscaldamento a pavimento e i radiatori. In base al modello, viene comunque garantita la massima efficacia per la trasmissione di calore in ogni ambiente della casa.

- Advertisement -

L’energia termica della legna

Nel termocamino brucia legna che, in questo modo, genera energia termica, la quale – in base alla tipologia di sistema – può essere trasferita all’aria o all’acqua. Il calore, in tutti e due i casi, viene distribuito in tutti i locali in maniera efficiente, a differenza di quel che accade con i caminetti aperti, i quali riscaldano unicamente l’ambiente circostante. Se è vero che il termocamino a legna costituisce la soluzione ideale per generare calore, è altrettanto vero che esso rappresenta una scelta sostenibile, dal punto di vista ambientale, per produrre acqua calda. È opportuno poi tenere conto delle caratteristiche tecniche, quali il rendimento termico e i filtri di scarico: aspetti che contribuiscono ad assicurare un impatto ambientale limitato.

Il rendimento termico

Visto che il rendimento termico costituisce un indicatore di primaria importanza dell’efficienza di un dispositivo, è bene sapere che esso cambia in base al modello che si sceglie e alla tecnologia che si adotta. Un alto rendimento implica che quasi tutta la legna viene convertita in energia utile, con gli scarti che vengono minimizzati. In un’analisi dei pregi e dei difetti dei termocamini a legna, non si può trascurare il fatto che con questo dispositivo c’è bisogno di destinare un’area alla conservazione della legna. Eppure questo tipo di termocamino è comunque vantaggioso, grazie alla sua efficienza energetica e all’impiego di combustibili rinnovabili.

- Advertisement -

Le offerte migliori su Climamarket.it