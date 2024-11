Come lavare la trapunta e il piumone in lavatrice o a mano [ trucchi ]

Lavare la trapunta o il piumone del letto richiede attenzione e cura per garantirne l’igiene ed una lunga durata.

Prima del lavaggio controllate l’etichetta e riparate eventuali danni. Se scegliete la lavatrice, assicuratevi che la sua capacità sia adeguata, usate un ciclo delicato e aggiungete palline da tennis per mantenere l’imbottitura uniforme.

In alternativa, potete lavarla a mano in acqua tiepida. Per asciugare, stendete la trapunta all’ombra o utilizzate l’asciugatrice con temperatura bassa.

Infine, conservatela in una sacca traspirante, in un luogo fresco e asciutto. Seguendo questi passaggi, preserverete la qualità e la freschezza della vostra trapunta stagione dopo stagione.

Cosa fare prima di iniziare a lavare la trapunta?

Prima di tutto, controllate sempre l’etichetta della trapunta. Le istruzioni del produttore sono fondamentali per capire le modalità di lavaggio consigliate.

Esaminate attentamente la trapunta per individuare eventuali macchie e utilizzate uno smacchiatore delicato sulle macchie più evidenti.

Controllate infine che non vi siano strappi o cuciture allentate e riparate eventuali danni per evitare che peggiorino durante il lavaggio. Scuotete la trapunta all’aria aperta per eliminare polvere e piccoli detriti, facilitando la pulizia in lavatrice o a mano.

Lavaggio della trapunta in lavatrice: guida step by step

Se desiderate lavare la trapunta in lavatrice, assicuratevi che la capacità dell’elettrodomestico sia adeguata al tipo di trapunta:

Per una trapunta matrimoniale, usate una lavatrice con capacità di almeno 20 kg; per una trapunta da una piazza e mezza, basterà una lavatrice da almeno 15 kg; per una trapunta singola, optate per una lavatrice con minimo 10 kg di carico.

Impostazioni consigliate per lavare la trapunta

Selezionate un programma per capi delicati o specifico per trapunte. Impostate la temperatura dell’acqua a 30°C o seguite le istruzioni riportate sull’etichetta. Preferite un detersivo liquido per capi delicati o colorati ed evitate l’uso di candeggina o ammorbidenti aggressivi.

Impostate una centrifuga leggera a 800 giri per proteggere l’imbottitura. Per un risultato ottimale, inserite una o due palline da tennis pulite nel cestello; questo trucco aiuta a mantenere l’imbottitura uniforme e soffice durante il lavaggio.

Lavaggio a mano della trapunta del letto

Il lavaggio a mano è particolarmente indicato per le trapunte delicate o se la lavatrice non ha la capacità necessaria. Riempite una vasca da bagno con acqua tiepida o fredda e aggiungete un detersivo delicato.

Immergete completamente la trapunta e lasciatela in ammollo per circa 20 minuti. Massaggiate delicatamente le aree più sporche senza sfregare troppo per evitare di rovinare i tessuti.

Scolate l’acqua e risciacquate la trapunta con acqua pulita fino a rimuovere tutti i residui di sapone. Per rimuovere l’acqua in eccesso, premete la trapunta delicatamente senza strizzarla, così da evitare deformazioni nell’imbottitura.

Asciugatura della trapunta

Per asciugare correttamente la trapunta, seguite questi consigli per ottenere una distribuzione omogenea dell’imbottitura e prevenire cattivi odori. Asciugate la trapunta stendendola su uno stendibiancheria in orizzontale, all’ombra e in una zona ben ventilata.

Solamente se consentito dall’etichetta, utilizzate l’asciugatrice impostando una temperatura bassa e inserite nuovamente una o due palline da tennis per mantenere l’imbottitura soffice e uniforme.

Verificate che la trapunta sia completamente asciutta prima di riporla, così da evitare la formazione di muffa o cattivi odori.

Conservazione della trapunta

Piegate la trapunta in modo ordinato e inseritela in una sacca di cotone traspirante per garantirne la protezione ed evitare la formazione di cattivi odori. Scegliete un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, per preservarne le caratteristiche, colori e la qualità.

Lavate la trapunta almeno una volta all’anno per mantenerla pulita e igienica. Evitate di riporla in sacchi di plastica: il cotone traspirante è ideale per evitare umidità e cattivi odori. Svuotate l’asciugatrice con cura per evitare che i colori si sbiadiscano o che l’imbottitura perda volume.