Come togliere le macchie gialle dai vestiti in 60 minuti e senza fatica

Le macchie sulle magliette o le camicie possono diventare un vero e proprio incubo soprattutto quando non si conoscono i rimedi per eliminarle. Spesso le nonne aiutano con suggerimenti a cui non avremmo mai pensato. Il sangue si leva con acqua fredda e sale o amido di mais, l’erba con l’aceto, il cioccolato con acqua e un cucchiaino di sapone, il caffè con acqua frizzante. Tanti consigli che servono per riuscire a ridare nuova vita ad un indumento o una tovaglia. Le macchie gialle di sudore, invece, come si eliminano?

Il trucco per far sparire le macchie gialle dai vestiti

I sali, gli oli e le proteine del sudore se si seccano sui vestiti possono dare vita a fastidiose macchie di colore giallastro che difficilmente si possono nascondere. Spesso strofinare con il sapone di bucato non è sufficiente per risolvere l’inconveniente. Si può provare con il trucco suggerito da Nicole Makaluk su Tik Tok. Lui è riuscita a far tornare bianche molte sue magliette apparentemente rovinate per sempre.

Basterà immergere il capo in una bacinella con acqua fredda, bicarbonato di sodio e aceto per 60 minuti. Il sistema funziona guardando il risultato mostrato nel video anche se Nicole non aveva fatto un “prima del video” dato che non credeva che il trucco avrebbe funzionato. Ma per eliminare alla radice il problema occorre ascoltare cosa dicono gli esperti.

Il sudore non ha colore e non macchia di giallo i vestiti a meno che non venga in contatto con prodotti chimici come l’alluminio che si trova nei deodoranti. Alluminio più sebo della pelle sono una combinazione fatale per i vestiti. Meglio acquistare, dunque, prodotti senza sostanze chimiche per preservare i propri capi.