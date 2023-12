Conosciamo il Grinch, personaggio terrificante del Natale, nello Utah troviamo la sua grotta

Il Grinch è un personaggio terrificante di Natale, inventato nel 1957 dallo scrittore fantasy Dr.Seuss. Nel romanzo, il personaggio verde, mix di creature animalesche e fantasy diverse, abita in una grotta, in cima al Briciolaio e situato sopra il paese di Chinonso. Dalla carta alla pellicola, il Grinch è film proposto dalla televisione ormai da diversi anni.

Perché il Grinch spaventa i bambini e rende inquieti gli adulti?

Vestito da Babbo Natale è irritabile e solitario, il suo scopo è quello di rovinare la festa rubando decorazioni e regali. Solo alla fine conoscerà il vero senso del Natale, quando in difficoltà rischierà di perdere la vita, le cose più care e anche le poche amicizie che ha. Questa è la narrazione che poi nelle varie versioni cinematografiche o televisive viene proposta. La grotta in cui vive, sopra una montagna perennemente innevata, ha dato lo spunto nel 2021 di creare una meta turistica nello stato dello Utah, negli Stati Uniti.

La vera casa del Grinch, descriviamo la grotta ricostruita

La grotta dei Grinch è stata ricostruita a Boulder, città nella Contea di Garfield, Utah. Ricostruire la grotta di un personaggio che mette timore ma allo stesso tempo attira l’attenzione è di un’agenzia immobiliare, Vacasa. Propone un’esperienza di soggiorno di 20 euro a notte. Con Vacasa collabora Dr Seuss Enterprises, una società che si occupa di diversimenti per bambini a livello mondiale. Nella grotta dello Utah ha costruito ambienti e attività rivolte ai bambini e ai loro famigliari, dentro la grotta del Grinch vivono un’esperienza unica e non hanno per nulla paura, è tutto ricostruito a dimensione di bambino.

La ricostruzione interna: dal pianoforte, alla biblioteca, alla stanza da letto del Grinch

L’ingresso nella casa del Grinch è un enorme arco di roccia con una grossa porta vetrata. I visitatori vengono accolti da un organo a canne antico, un divano gigantesco, batteria, tappeti antichi e candelabri. La visita prosegue, troviamo la zona cucina, la stanza da letto, l’armadio e altre aree della casa dove il Grinch vive. Per chi ama le stelle, un telescopio e poi una scacchiera al centro della sala. Ogni natale i visitatori sono molti, la prenotazione delle stanze o degli alloggi più vicini vanno facilmente in sold out proprio come sta capitando in questi giorni.