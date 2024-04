Coppia lascia la vita di città e si trasferisce in una palude dove mangia topi

Tara e Keith Gaudet sono marito e moglie, una coppia come tante che vive tranquillamente in Lousiana.

Stanchi e alla ricerca di una dimensione più tranquilla e a stretto contatto con la natura, hanno trasferito il loro domicilio all’interno di una palude. La loro quotidianità ora è fatta di bagno in acque torbide, nuotare circondati da alligatori e cacciare per mettere in tavola i pasti.

A questo proposito, la rivelazione più scioccante rilasciata a chi li ha incontrati e intervistati è stato il fatto di cacciare e cucinare .. topi.

Si tratta di topi belli grossi, per loro stessa ammissione, con cui si prepara tranquillamente una cena per due!

Marito e moglie lavorano entrambi nel settore dell’industria petrolifera, pertanto, per esigenze logistiche, dividono il loro tempo tra la casa galleggiante situata all’interno dell’area paludosa e un’altra casa di loro proprietà che si trova a Houma. Hanno dichiarato che, potendo farlo, trascorrerebbero più tempo nella palude.

Peter Santenello, amante dei viaggi e Youtuber, ha avuto occasione di vedere la loro casa galleggiante e l’ha definita ‘essenziale ma accogliente: un fornello, un barbecue, il televisore, un divano-letto e un vano dove riporre gli effetti personali. Nel bagno c’è il WC, ma mancano una doccia o una vasca da bagno. Ma non ce n’è bisogno, sostengono Tara e Keith, perché si tuffano nelle acque della palude.

Tara ha affermato entusiasta che la palude è una parentesi di natura al 100%, non ci sono né semafori né fast food, e che la Lousiana è molto più che New Orleans come pensano moltissime persone.