Con la friggitrice ad aria si può fare di tutto anche degli ottimi piatti etnici. Il cous cous è un ingrediente estremante versatile che potrà essere condito in moltissimi modi differenti. In questa versione consigliamo il cous cous con verdure e gamberi in friggitrice ad aria.

Prepararlo è molto facile e farete un figurone con i vostri commensali. E’ una ricetta che come vedrete nel paragrafo consigli, si presta a molte modifiche in base ai gusti personali.

Ingredienti cous cous con verdure e gamberi in friggitrice ad aria

2 carote, tagliate a cubetti

2 zucchine romanesche, tagliate a cubetti

1 melanzana, tagliata a cubetti

1 peperone rosso tagliato a cubetti

200 g di ceci sgocciolati (da mettere poi a crudo)

2 spicchi d’aglio, tritati

300 g di gamberi sgusciati

Sale q.b.

olio evo q.b.

limone

prezzemolo

3 bicchieri di cous-cous

3 bicchieri di acqua calda

Procedimento

In una ciotola, mescolate i gamberi sgusciati con l’aglio tritato, il sale, un po’ di olio EVO e fate marinare per almeno 1 ora. Più marinerà più buono sarà alla fine.

Nel frattempo, cuocete il cous cous precotto usando una tazza di cous cous per ogni tazza di acqua. Scaldate l’acqua ma non fino ad ebollizione e lasciate riposare per alcuni minuti girando bene con una forchetta. Quando risulterà molto morbido aggiungete dell’olio evo e pochissimo sale continuando a girarlo bene con i rebbi di una forchetta in modo da sgranarlo per bene.

A parte preparate le verdure a dadini piccoli, conditeli con sale e olio, sono pronte per la cottura.

Cottura

Accendete la friggitrice ad aria e aggiungete le verdure. Cuocete a 180 gradi per 15 minuti circa girando di tanto in tanto, a fine cottura aggiungete i gamberi e continuate la cottura per ulteriori 5 minuti. Basteranno per cuocere il pesce e rilasciare il sapore in più dato dalla marinatura.

Le tempistiche potrebbero variare in base alla marca e potenza della vostra friggitrice ad aria.

Trasferitre in una ciotola il cous-cous cotto, aggiungete le verdure, i gamberi e i ceci sgocciolati e sciacquati. Mescolate tutto insieme per alcuni minuti fino a quando gli ingredienti sono ben amalgamati. Ora non resta che aggiungere il succo di 1 limone filtrato e il prezzemolo fresco tritato.

Consigli

Come detto questa ricetta può subire numerose modifiche a partire dalle spezie. Un’aggiunta gustosa ad esempio, può essere quella della curcuma che oltretutto donerà un bellissimo colore al vostro piatto. Fate attenzione con le spezie perché se di buona qualità, tenderanno ad avere un sapore molto forse. Se le avete invece prese al supermercato probabilmente andranno aumentate leggermente le dosi consigliate da noi.

Infine, invece dei gamberi potrete utilizzare il pollo e curry per trasformare questa preparazione in una ricetta a base di carne. Se il cous cous alla fine vi sembra troppo asciutto aggiungete altro olio EVO mescolando per bene.