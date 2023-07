Spesso la semplicità in cucina insieme ai giusti ingredienti, vi faranno preparare dei gran piatti. Questo è il caso degli straccetti di pollo alla paprika in friggitrice ad aria. Quasi imbarazzante la semplicità della loro preparazione, potrete giostrarne il sapore come meglio preferite dosando le spezie come meglio credete.

Il pollo alla fine è come una tela bianca su cui dipingere, forse per questo è tra le carni più consumate al mondo. La cottura in friggitrice ad aria farà il resto. Poco olio, per un piatto veramente salutare.

Se volete provare altro ecco anche la ricetta per il Pollo al curry in friggitrice ad aria, la ricetta originale indiana.

Ingredienti straccetti di pollo alla paprika in friggitrice ad aria

500 g di petto di pollo intero

1 cucchiaino di paprika

1 aglio tritato

pepe q.b

farina q.b

Sale q.b.

Olio d’oliva q.b.

Procedimento

Tagliate i petti di pollo a strisce. In una ciotola, unite la paprika, l’aglio tritato, il sale, pepe e un po’ di olio d’oliva. Mescolate bene per creare una marinata.

Passate gli straccetti di pollo nella farina, poi tuffateli nella marinata e mescolate bene, assicurandovi che ogni pezzo ne sia ben ricoperto. Lasciate riposare così il pollo in frigorifero per almeno 40 minuti, in modo che le spezie lo insaporiscano.

Cottura

Posizionate gli straccetti di pollo nella friggitrice ad aria in un unico strato, evitando di sovrapporli, e cuoceteli a 190 gradi per circa 15 minuti, o fino a quando saranno ben dorati e cotti all’interno. Durante la cottura, è consigliabile girarli a metà cottura per garantire una doratura uniforme.

Le tempistiche potrebbero leggermente variare in base alla grandezza degli straccetti e alla marca della vostra friggitrice ad aria.

Consigli

Per un sapore ancora più intenso, consigliamo di lasciare marinare gli straccetti di pollo in frigorifero per almeno un’ora.

Per ottenere una doratura croccante e uniforme sugli straccetti di pollo, provate a spruzzare un po’ di olio per friggitrice ad aria. Questo aiuterà a creare una crosta dorata e croccante durante la cottura.