Creme solari: ecco qual è il miglior acquisto del 2023, secondo Altroconsumo

Tempo di sole, mare e vacanze e come ogni anno si pone il problema di scegliere la migliore crema solare d’acquistare. Le protezioni solari sono determinanti per prendere il sole in sicurezza, proteggere la pelle dal calore del sole evitando eritemi e scottature è molto importante e questo vale per tutti: piccoli, ma anche adulti.

Altroconsumo ha condotto un’analisi accurata su ben 14 creme solari presenti in commercio, valutando sia la loro efficacia ma anche il fatto che non contengano agenti chimici che possono essere dannose e pericolose per la pelle. Per determinare qual è il miglior prodotto in commercio l’associazione ha tenuto conto, su creme a fattore di protezione 50+, dell’efficacia protettiva e dell’impatto ambientale, quest’ultimo rivolge la sua attenzione sia alla confezione che all’eventuale presenza nella composizione del prodotto d’agenti inquinanti.

Anche le indicazioni in etichetta devono essere chiare e non dovrebbero essere presenti ingredienti sconsigliati, pericolosi per l’epidermide. E’ stato anche realizzato un test di qualità realizzato da gruppi di consumatori che hanno espresso la loro opinione sul prodotto utilizzato.

La miglior crema solare per Altroconsumo

Altroconsumo ha redatto la sua classifica in modo chiaro, riferendo quali sono avviso le creme migliori presenti in commercio:

Angstrom Bambini Latte spray solare idratante (con 75 punti, qualità ottima)

Avène Spray bambino (73 punti)

Decathlon kids 50+ solaire sun spray, che conquista ben 72 punti

NIVEA SUN BABIES & KIDS 50+ SENSITIVE PROTECT 5IN1 SPRAY

GARNIER AMBRE SOLAIRE KIDS ADVANCED SENSITIVE SPRAY PROTETTIVO 50+

RILASTIL SUN SYSTEM LATTE VELLUTATO BABY SPF 50+

NIVEA SUN KIDS 50+ PROTECT & CARE 5IN1 SPRAY

LANCASTER SUN SENSITIVE KIDS MILKY SPRAY 50+

NIVEA SUN KIDS MINERAL PROTEZIONE UV 50+

CIEN (LIDL) SPRAY SOLARE PER BAMBINI 50+

BILBOA BIMBI SPRAY SOLARE MULTI-POSIZIONE 50+

PREP BABY SPRAY SOLARE DERMOPROTETTIVO 50+

Fonte Altroconsumo