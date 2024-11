Dal 2025 stop ai bonus per i figli over 30

La Legge di Bilancio 2025 prevede delle novità rilevanti dal punto di vista delle detrazioni fiscali per i figli a carico. La novità più importante riguarda l’eliminazione del bonus per i figli di età superiore a 30 anni, ad eccezione ovviamente dei casi di gravi disabilità.

Detrazione per i figli a carico nel 2025

A partire dal 2025, la detrazione per i figli a carico sarà riservata esclusivamente ai genitori con figli di età compresa tra i 21 e i 29 anni. Al compimento del trentesimo anno di età, l’agevolazione sarà eliminata, salvo i casi in cui il figlio abbia una grave disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/92.

Restano invariati i limiti di reddito entro i quali un figlio viene considerato fiscalmente a carico, ovvero:

4.000 euro per i figli fino a 24 anni

2.840,51 euro per i figli di età superiore a 24 anni

Ricordiamo che la detrazione base ammonta a 950 euro, ma prevede una diminuzione progressiva che può azzerarsi al crescere del reddito complessivo del nucleo familiare e del numero di figli a carico.

La situazione dei giovani

L’eliminazione della detrazione per i figli over 30, pone nuovamente l’accento su un problema oggettivo che esiste nel nostro Paese.

Infatti, come rilevato dall’Istat, il 63,3% dei giovani tra i 18 e i 34 anni vive ancora in casa dei genitori. Parliamo di circa 6,5 milioni di ragazzi e ragazze, in parte occupati, in parte in cerca di lavoro e in parte studenti.

Dunque, l’eliminazione delle agevolazioni per i figli over 30 potrebbe aggravare ulteriormente la situazione, spingendo i giovani a restare più a lungo a casa dei genitori.