Dieta ricca di yogurt e fibre protegge dal cancro ai polmoni

Da recenti studi, sembrerebbe che una dieta ricca di fibre che comprende anche lo yogurt riesca a ridurre il rischio di cancro ai polmoni. Questo, secondo uno studio condotto dal Vanderbilt University Medical Center.

Non è l’unico effetto benefico di questo tipo di alimentazione. Infatti, il consumo di questi alimenti era già stato associato alla riduzione delle patologie cardiovascolari ed alla diminuzione del rischio di cancro gastrointestinale.

I risultati dello studio

Lo studio è stato condotto su 1,4 milioni di soggetti adulti provenienti dagli Stati Uniti, dall’Europa e dall’Asia. Attraverso gli esiti, gli studiosi sono stati in grafo di affermare che questo tipo di dieta è in grado di proteggere dal cancro polmonare.

I partecipanti sono stati suddivisi in cinque gruppi, in base alla quantità di fibre e yogurt presenti nella loro dieta. Il gruppo che ha maggiormente consumato yogurt e fibre ha ridotto il rischio di cancro al polmone del 33% in meno rispetto a chi ne ha consumato in maniera ridotta durante il periodo di tempo analizzato.

Nella ricerca sono stati compresi diversi soggetti, dal background diverso, donne e uomini di diverse erà, fumatori e non. In ogni caso di assunzione di questo tipo di dieta, i risultati si sono rivelati davvero soddisfacenti e molto similari tra loro nei diversi individui.

“Il nostro studio fornisce prove concrete a sostegno delle linee guida dietetiche degli Stati Uniti 2015-2020 che raccomandano una dieta ricca di fibre e yogurt” ha affermato l’autore della ricerca Xiao-Ou Shu, professore di ricerca sul cancro, direttore associato di Global Health and co -direttore del Cancer Epidemiology Research Program presso Vanderbilt-Ingram Cancer Center.

