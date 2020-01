Digitale Terrestre: come risintonizzare i canali

Quando non si vedono più i canali TV l'unica cosa da fare è procedere alla loro risintonizzazione, vediamo come bisogna fare per non sbagliare

Molto spesso, senza che una persona se ne accorga, sul Digitale Terrestre vengono aggiunti nuovi canali televisivi e questo, inevitabilmente, ci costringe ad effettuare la risintonizzazione. Ma qual è la procedura da seguire per svolgere questa operazione?

Come risintonizzare i canali sul Digitale Terrestre

Soprattutto negli ultimi tempi, capita che vengano aggiunti canali nuovi o quelli già installi cambino frequenza, con il risultato che poi in TV non si vede più nulla.

Fortunatamente, effettuare la risintonizzazione dei canali del Digitale Terrestre è un’operazione tanto semplice quanto veloce. Questo vuol dire che sostanzialmente bastano pochissimi minuti.

L’unica cosa che richiede una maggiore attenzione è come viene effettuata la ricerca, ovvero per essere più specifici se questa viene avviata in:

DTV

ATV

DTV/ATV

Perché, purtroppo, si potrebbe commettere un piccolo errore che rischierebbe di portare al fallimento dell’intera operazione. In quanto, tra la tipologia di ricerca DTV e quella ATV esiste una sostanziale differenza.

Per chi non lo sapesse, la sigla DTV vuol dire Digital Television mentre ATV è la sigla di Analog Television, per intenderci il vecchio segnale analogico che è stato abolito circa 10 anni fa, in favore appunto del Digitale Terrestre.

Di conseguenza, se durante la risintonizzazione si andrà a selezionare la sigla ATV, indipendentemente dalla TV in nostro possesso, la ricerca non andrà a buon fine. Infatti, per effettuare correttamente l’operazione bisogna selezionare l’opzione DTV, volendo si può anche scegliere la combinazione DTV/ATV ma il procedimento sarà più lungo.

Come avviare la scansione automatica

A questo punto, non resta altro che aprire le impostazioni della propria TV, cercare l’apposita dicitura denominata Ricerca Canali e avviarla. È molto importante non spegnere il televisore fino alla fine del processo, altrimenti la scansione viene automaticamente annullata e bisogna rincominciare da capo.

Inoltre, tutte le informazioni riguardanti i canali precedentemente installati verranno cancellate, in modo tale che possono essere salvate quelle nuove e si possa finalmente guare la TV senza più problemi.