Ecco quali bonus verranno cancellati nel 2025

Con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio abbiamo il quadro ufficiale di tanti bonus che nel 2025 non esisteranno più. Una novità molto importante dunque, soprattutto per chi magari vuole sfruttare ancora qualche bonus in scadenza il 31 dicembre 2024 e che non sarà rinnovato.

In questo articolo andiamo ad analizzare nel dettaglio la lista dei bonus che non saranno più attivi a partire dal 1° gennaio 2025.

I bonus che saranno cancellati nel 2025

Il primo bonus nella lista di quelli che dal 2025 non ci saranno più, è il bonus caldaie. Questo bonus consente una detrazione tra il 50% e il 65% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di nuove caldaie con un’elevata efficienza energetica.

Altri due bonus destinati a scomparire sono quelli relativi a pellet e acqua potabile. Il primo è legato all’acquisto di stufe a pellet, il secondo invece riguarda i sistemi di potabilizzazione dell’acqua. Entrambi i bonus erano stati introdotti come crediti d’imposta e dal 1° gennaio 2025 non saranno più disponibili.

Anche il bonus colonnine di ricarica, dedicato all’acquisto di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, scade il 31 dicembre 2024 e non sarà più operativo nel 2025. Ricordiamo che il bonus copriva l’80% della spesa sostenuta e la sua abolizione rientra in un piano più ampio di totale riorganizzazione degli incentivi dedicati alle auto green.

Il bonus carburante per i lavoratori non sarà più attivo nel 2025, si tratta di un contributo fino a 200 euro di bonus carburante dedicato ai lavoratori dipendenti del settore privato. Sebbene il governo italiano ha deciso di modificare il sistema dei Fringe benefit, alzando la soglia di esenzione fiscale, non prevede più alcun voucher per il carburante.

Anche il bonus decoder e tv non sarà più operativo nel 2025. Era dedicato all’acquisto di decoder e tv compatibili con i nuovi standard di trasmissione, per un valore massimo che poteva arrivare a 50 euro.

Infine, diremo addio anche al bonus internet da 100 euro. Era un incentivo legato all’acquisto di abbonamenti alla banda larga e per la fibra ottica, destinato a chi voleva attivare una nuova connessione internet.

Le possibili proroghe

Come abbiamo visto, dunque, questi bonus non saranno più operativi nel 2025 e non c’è possibilità di ripensamento. Attenzione invece al bonus verde che, ad oggi, risulta in scadenza il 31 dicembre 2024 ma potrebbe essere prorogato anche per il 2025. In questo senso, si attendono notizie ufficiali a stretto giro.