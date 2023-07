Episodio numero 1.000 per “The Essential”

Arriva oggi al suo millesimo episodio THE ESSENTIAL di WILL, uno dei podcast più longevi d’Italia che ogni mattina propone notizie selezionate e presentate dalla giornalista MIA CERAN per una rassegna che racconta in cinque minuti i temi salienti dell’attualità politica, economica e culturale internazionale.

Con episodi che hanno raggiunto anche i 100 mila ascolti, The Essential è stato il podcast più ascoltato nel 2022 su Spotify, raggiungendo quasi 30 milioni di ascolti totali. In un mondo dove le informazioni e le notizie paiono travolgerci quotidianamente, The Essential permette di esplorare il mondo e le sue storie selezionandole giorno dopo giorno e proponendole ai suoi ascoltatori in modo chiaro e immediato, individuando tendenze, connessioni, spunti di riflessione, approfondimenti.

- Advertisement -

L’episodio numero 1.000 è disponibile da oggi a questo link

https://open.spotify.com/show/43A9fUmUbLYaHKSi1lAtn5?si=b4323288dc5d4d69&nd=1

Spiega Mia Ceran:

“La community che si è raccolta in questi tre anni intorno a The Essential è il mio più grande orgoglio professionale degli ultimi anni. Sono esattamente quei giovani (chi più, chi meno) di cui per anni si è detto: “a loro non interessa l’informazione”, “gli esteri li annoiano”. E invece sono lì, ogni giorno, con convinzione granitica, pronti ad ascoltare storie dall’Italia e dal mondo e magari poi ad approfondirle. Mi scrivono, commentano, aggiungono, partecipano: sono la sorpresa che in pochi si aspettavano”.

- Advertisement -

Aggiunge Riccardo Haupt, CEO di Will Media:

“The Essential è Will in purezza: un prodotto editoriale inclusivo che si propone di aiutare la community ad accrescere la propria consapevolezza sui fatti di tutti giorni. Mia e Will in questi anni hanno assunto il ruolo di quell’amica/o smart che ogni mattina – senza mai avere il ditino alzato – ti fornisce gli strumenti per comprendere un mondo sempre più complesso e fare un figurone alla macchinetta del caffè, a pranzo o a cena con colleghi o amici. Puntiamo tantissimo sul talento incredibile di Mia, su questo progetto editoriale unico e sulle sue future evoluzioni a cui stiamo già lavorando”.

Sin dal suo primo anno, The Essential di Will con Mia Ceran è stato una presenza costante nelle classifiche dei top podcast italiani, più che triplicando i propri ascolti grazie alla capacità di raccontare il mondo senza la tradizionale rassegna stampa o raffica di notizie.

Will è una community online

di persone e aziende consapevoli del loro impatto sul futuro. Creiamo ogni giorno contenuti originali di qualità con l’obiettivo di collaborare per un mondo più sostenibile, più equo, più data driven e con un nuovo motore economico.

Dal 2020 siamo diventati un punto di riferimento nell’ambito dell’informazione digitale per una community di oltre 2 milioni di persone. A tutti loro raccontiamo i cambiamenti che ci circondano tramite una grande varietà di format, distribuiti attraverso le nostre otto piattaforme, eventi live, progetti speciali. Ci impegniamo a farlo con semplicità e chiarezza, ma mai banalità.