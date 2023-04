Associazione lo Scarabocchiatore è orgogliosa di presentare un nuovo format unico nel suo genere: Il Salotto del Lo Scarabocchiatore versione Podcast!

Non un semplice podcast

sulla nona arte ma: il podcast dove sono gli autori stessi a parlare di autori. In questo podcast non incontrerete solo i big di oggi ma anche i grandi del passato e le nuove promesse! In che modo? Non vi resta che ascoltarci per saperlo.

Tutto questo è stato reso possibile grazie all’idea de Lo Scarabocchiatore e realizzato, diretto e condotto da Monica Petronzi e Giulio Battola.

Nella puntata introduttiva

Giulio Battola e Monica Petronzi ci presenteranno in che modo si articoleranno le puntate parlandoci di quello che è rispettivamente il loro autore preferito. Impareremo così a conoscere meglio i conduttori del podcast attraverso due grandi nomi! Quali saranno i due big protagonisti della puntata introduttiva lo scoprirete ascoltandola. Intanto possiamo scrivere che vi faremo volare dall’Italia al Giappone!