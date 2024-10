Esce il nuovo libro di Lorita Russo: “I miei menù con la friggitrice ad aria” edito da Rizzoli. Intervista all’autrice

Finalmente disponibile in preordine su Amazon, nelle migliori librerie e sui canali online: “I miei menù con la friggitrice ad aria“, il nuovo libro di Lorita Russo, edito da Rizzoli uscirà il 5 Novembre. Un’opera imperdibile per chi ama cucinare con la friggitrice ad aria, un elettrodomestico sempre più diffuso nelle nostre case.

Con ben 300 pagine e 25 menù italiani studiati con cura, Lorita ha creato piatti deliziosi, tutti realizzati con la friggitrice ad aria. Ogni menù è corredato da splendide foto a colori che mostrano i piatti nella loro massima espressione di gusto e bellezza.

Un manuale completo e dettagliato

All’interno del libro, troverai le tabelle studiate da Lorita che indicano i tempi e le temperature di cottura per ogni alimento, garantendo risultati sempre perfetti. Ma non è tutto: Lorita ha inserito anche dei consigli in breve, preziosissimi che ti aiuteranno a sfruttare al meglio la tua friggitrice. Immagina di poter cuocere una torta senza che resti cruda sotto, anche utilizzando una friggitrice ad aria con una sola resistenza. Tutto questo è possibile, grazie ai trucchi spiegati con semplicità e precisione.

Ogni ricetta è accompagnata da consigli top, studiati per semplificare la vita in cucina e ottenere sempre il massimo, che tu sia alle prime armi o un cuoco esperto. Niente è lasciato al caso: dalle dosi esatte agli strumenti da usare, come teglie e accessori specifici per ogni preparazione, al campo note sotto le ricette per scrivere i vostri appunti o modifiche.

Un libro facile da usare e organizzato per ogni esigenza

Il libro è strutturato in modo pratico: due indici comodissimi permettono di trovare velocemente la ricetta che desideri realizzare. Ogni piatto viene spiegato passo dopo passo, così che anche i meno esperti possano cimentarsi con fiducia ed ottenere il meritato successo.

Chi è Lorita Russo?

Lorita Russo non è solo l’autrice: è un punto di riferimento per la community italiana della friggitrice ad aria. Con oltre 1 milione di iscritti al suo gruppo Facebook dedicato alle ricette con la friggitrice, Lorita ha conquistato la fiducia e il cuore di tanti appassionati. La sua esperienza e competenza sono la garanzia di un libro completo e ben fatto, pensato per rispondere alle domande e alle esigenze di chi utilizza questo elettrodomestico versatile.

Intervista a Lorita Russo: la passione che diventa libro

Durante una chiacchierata, Lorita ci ha raccontato il dietro le quinte del suo nuovo libro.

Lorita, cosa ti ha ispirato a scrivere “I miei menù con la friggitrice ad aria”?

“Mi piace pensare che la friggitrice ad aria possa essere un alleato in cucina, non solo per preparazioni veloci, ma anche per piatti completi. Ho sempre cercato di semplificare la cucina quotidiana, con idee nuove. Volevo però creare qualcosa di più strutturato, un vero e proprio menù da seguire. Così è nato il libro.”

Hai inserito molti consigli pratici nel libro. Qual è quello che reputi più importante?

“Sicuramente la gestione della cottura dei dolci. In molti pensano che la friggitrice non sia adatta per i dolci, ma con qualche accorgimento, è possibile ottenere torte perfette. Ad esempio, con una sola resistenza si può comunque ottenere una cottura omogenea, se si gestisce bene la temperatura e la teglia dove inserire l’impasto. È uno dei trucchi più importanti per ottener torte ben cotte anche nella parte inferiore”

Perché dovremmo scegliere di cucinare con la friggitrice ad aria?

“Perché è pratica, veloce e permette di cucinare in modo più sano senza rinunciare al gusto. È perfetta per chi ha poco tempo ma vuole comunque portare in tavola piatti deliziosi e curati. Con il mio libro, spero di poter dimostrare quanto la friggitrice ad aria possa diventare uno strumento versatile e creativo, non solo per patatine e crocchette, ma per interi menù!”

Cosa ha di particolare questo libro che lo contraddistingue dagli altri?

Il punto distintivo principale è che ho creato dei veri e propri menù, dall’antipasto al dolce. Non si tratta solo di ricette singole, ma di menù completi . Inoltre, come specifico nel libro, è un vero puzzle, poiché le ricette possono essere scambiate tra i vari menù, permettendo così di personalizzare ogni pasto in base ai propri gusti o esigenze. L’idea geniale dei menù è del mio compagno, Antonio Flora, che mi ha supportato durante tutta la realizzazione del libro, fornendomi un aiuto morale, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ed è stato fondamentale.

Disponibile ora in preorder!

Non perdere l’occasione di avere “I miei menù con la friggitrice ad aria” di Lorita Russo nella tua cucina. Un manuale ricco di idee, consigli e menù che renderanno ogni pasto un successo. Preordinalo ora su Amazon, nelle librerie fisiche o nei principali store online!

