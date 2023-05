Estate: gli aumenti dei prezzi previsti dal Codacons

Secondo Codacons andare in vacanza nell’estate 2023 sarà molto più caro rispetto all’anno scorso.

Estate: cosa ha detto Codacons?

Dobbiamo aspettarci un aumento di prezzi, in differenti settori, che andrà a complicare i piani di chiunque abbia programmato una vacanza. Questa estate potrebbe costarci un bel po’ in più rispetto al passato. A darne conferma è uno studio del Codacons, che ha delineato un quadro preciso dei rincari della prossima stagione estiva. I dati dell’Istat consentono al Codacons di presentare un quadro preciso per i consumatori, che si ritroveranno a far fronte a un generale aumento sui servizi tipici del periodo, gli alimentari in particolare. Tra i rincari più significativi troviamo i gelati, che costeranno in media il 22% in più e i surgelati, con un 16,6% in più. Stoccata anche per gli amanti degli aperitivi: attesi aumenti per gli alcolici, con un 15,5% in più per le birre e un generale aumento dell’8,6% per gli alcolici in generale.

Quanto costa andare in vacanza

Molti italiani preferiscono andare all’estero in estate: nel 2023 costerà in media il 46,5% in più rispetto al 2022. Gli alberghi aumenteranno i costi in media del 15,5%, mentre i villaggi estivi del 7,4%. Un intero pacchetto viaggio potrà costare circa il 26,8% in più. Gli stabilimenti dovranno poi far fronte al caro energia e il Codacons stima aumenti tra il 10 e il 15%.