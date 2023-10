Fiori profumati e colorati in autunno: queste piante sono facili da coltivare

L’autunno porta con sé una tavolozza di colori caldi e sfumature accoglienti. Durante questi mesi, coltivare fiori profumati e dai vivaci colori può avere un impatto positivo sulla nostra psiche. Le piante rigogliose non solo trasformano gli spazi esterni in luoghi accoglienti, ma anche aiutano a ridurre lo stress, creando un’oasi di tranquillità e serenità in mezzo alla frenesia quotidiana.

Gerani e ciclamini, un classico da vaso anche in autunno

Geranio Profumato: è un fiore molto robusto, colorato e profumato che fiorisce fino ad ottobre, ama i climi miti e sopporta bene anche l’inverno in alcuni anni. Semina i semi dei gerani ad inizio estate, utilizza vasi molto grandi per la crescita, assicurati un buon drenaggio acqua e colloca le piante in una zona soleggiata o parzialmente ombreggiata. Innaffiali quando il terreno è asciutto.

Ciclamino: un classico conosciutissimo da tutti gli appassionati o meno del pollice verde. Coltiva il ciclamino piantando i bulbi in vaso durante l’autunno. Garantisci un terreno ben drenato e posiziona il vaso in una zona luminosa, ma non direttamente sotto il sole cocente. Mantieni il terreno moderatamente umido per fioriture invernali dai toni di rosa, rosso e fucsia.

- Advertisement -

Colore anche ai piccoli balconi e alle finestre con questi fiori

Viola del Pensiero: se vuoi fioriture autunnali di questa pianta molto suggestiva, semina le viole del pensiero in vaso in primavera. Per il momento, puoi acquistare fiori già cresciuti dai fiorai o nei vivai. Utilizza un terreno ben drenato, coprendo bene i semi. Posiziona il vaso in una zona soleggiata o parzialmente ombreggiata e mantieni il terreno umido senza inzupparlo.

Croco: questa pianta si chiama piccolo zafferano o falso zafferano, di fatto è della stessa famiglia. Pianta i bulbi di croco in vaso all’inizio dell’autunno. Il terreno deve essere ben drenato, e i bulbi andrebbero piantati a una profondità di circa 5-7 cm. Posiziona il vaso in un’area soleggiata o parzialmente ombreggiata e innaffia moderatamente.

- Advertisement -

Crisantemo: fiore autunnale per eccellenza possono essere acquistati già da trapiantare in vaso. Assicurati di fornire loro spazio sufficiente in un vaso ben drenato e posizionali in una zona soleggiata. L’innaffiatura regolare è essenziale, ma evita ristagni d’acqua. Fioriscono a fine ottobre o inizio novembre.

Fiori autunnali dall’aspetto rustico: da associare ad ambienti di legno e pietra

Calluna: trapianta le piante di Calluna in vaso durante l’autunno, garantendo un buon drenaggio. Posiziona il vaso in una zona soleggiata o parzialmente ombreggiata e annaffia quando il terreno è asciutto. Sono ideali per balconi rustici.

Erica: Pianta l’erica in vaso durante l’autunno, assicurandoti che il terreno sia ben drenato. Posiziona il vaso in una zona soleggiata o parzialmente ombreggiata e innaffia regolarmente. Questa pianta dura tutta la stagione