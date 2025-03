Firmato il decreto attuativo per il bonus giovani: ecco come funziona

Arriva il via libera definitivo al bonus giovani. Infatti, è stato firmato il decreto attuativo per l’esonero contributivo per le assunzioni degli under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato. La misura è contenuta nel decreto Coesione e la firma è stata fatta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Ecco come funziona il bonus giovani

Il bonus riconosce ai datori di lavoro privati che decidono di assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato, oppure trasformano il contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto stabile, fino a 24 mesi di esonero del versamento dei contributi previdenziali fino a un massimo di 500 euro al mese per ciascun lavoratore.

Tra l’altro, il tetto sale fino a 650 euro al mese nel caso in cui l’assunzione venga effettuata presso una sede situata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna. Il bonus non è cumulabile con altri esoneri contributivi, però è compatibile con la maxi-deduzione per nuove assunzioni.

I fondi per il bonus

Sono stati stanziati 1.429 miliardi di euro a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Ricordiamo che il via libera da parte della Commissione Europea è arrivato lo scorso 31 gennaio e ora il decreto deve passare al vaglio dei competenti organi di controllo.