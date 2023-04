Frittata con patate, peperoni e cipolla, il piatto vegetariano buonissimo

Considerata in molte tradizioni regionali un piatto povero, la frittata è oggi un vero must in cucina. Una pietanza che negli ultimi anni è stata rivalutata per la sua ricchezza di proprietà nutritive, ma anche per il suo gusto e sapore. Le uova mixate a verdure e odori diversi danno vita ad un secondo piatto che può essere servito accompagnato da verdure varie, ma anche perfetto con del pane tostato.

Mai provato la frittata con patate, peperoni e cipolla? E’ una portata davvero buona che si prepara in pochi minuti soprattutto se si usa la friggitrice ad aria. Provatela e ne rimarrete estasiati. Di seguito la ricetta e gli ingredienti per preparare questo particolare frittata che ricorda anche i sapori antichi.

Ringraziamo per la ricetta la nostra cara amica Pina Pagano, che ci delizia con le sue ricette sul nostro gruppo Facebook.

Ingredienti frittata con patate, cipolla e peperone in friggitrice ad aria

una patata

una cipolla

un peperone

sale

olio

3 uova

Procedimento

Sbattete le uova, aggiungete il sale l’olio. Nel frattempo sbucciate la patata, e tagliatela a pezzettini insieme alla cipolla e il peperone pulito precedentemente. Ora dovrete prima cuocere le verdure in friggitrice ad aria. Inseritele nel cestello con carta forno, e aggiungete sale e olio. Cuocete a 200 gradi per circa 20 minuti, mescolate almeno 3 volte.

Versate le verdure cotte nel composto di uovo, prendete un contenitore, date un puff di olio e versate il composto.

Cottura

Cuocete a 200 gradi in friggitrice ad aria per 10 minuti. La frittata è pronta e può anche essere preparata anticipatamente. I minuti potrebbero cambiare a secondo del modello di friggitrice ad aria che utilizzate.

Consigli

La frittata è un piatto universale, un must della cucina italiana ma non solo. È buona con le verdure, ma anche con la carne e i formaggi.

Il consiglio è di mangiarla fredda, con del pane tostato o casareccio. E’ perfetta anche come cibo take away: provatela a servirla durante un pic nic, conquisterete tutti!

