Giuseppe Conte: 400 milioni ai comuni per aiutare le persone in difficoltà

E’appena terminato il nuovo intervento in diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri avuto oggi, 28 marzo 2020 insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.

Il Premier, nell’arco della conferenza stampa, si rivolge principalmente ai sindaci, definendoli uno spiraglio in questa situazione di emergenza.

Firmato il Dpcm per 4,3 miliardi al fondo di solidarietà comunale

Le parole di Conte sono rivolte alle famiglie maggiormente colpite da questa pandemia, a coloro che non hanno soldi per i beni di prima necessità, neanche per fare la spesa.

E’ per questo motivo che il Premier ha comunicato di aver appena firmato un Decreto Ministeriale (Dpcm) che prevede lo stanziamento di 4,3 miliardi di euro da destinare al Fondo di Solidarietà Comunale. Tale somma sarà anticipata agli 8.000 comuni sparsi in tutto il territorio italiano.

A questi fondi, saranno stanziati ulteriori 400 milioni di euro da destinare alle famiglie con reali necessità. Questi soldi verranno destinate alle famiglie con basso reddito sotto forma di spesa o buoni pasto, a discrezione dei singoli sindaci. I 400 milioni saranno distribuiti secondo la dimensione demografica dei municipi e altri parametri socioeconomici.

A tal proposito, il Premier non si lascia sfuggire un appello per la Grande Distribuzione al fine di disporre di ulteriori sconti (del 5% o addirittura del 10%) per tutti i clienti che esporranno i buoni pasto distribuiti dai comuni qualora decidessero di utilizzarli per distribuire i soldi previsti dal Dpcm.

Il Premier ringrazia e lancia un ancorato appello alle associazioni di terzo settore

Giuseppe Conte, dopo aver esposto a grandi linee quelle che saranno le misure previste per i singoli comuni, ci ha tenuto a ringraziare tutte le associazioni di volontariato che si stanno impegnando in prima linea per aiutare i cittadini.

In particolare, i suoi ringraziamenti sono stati rivolti all’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per cui in rappresentanza è intervenuto il Presidente e sindaco di Bari Antonio Decaro, dimostrando tutta la sua approvazione nei confronti di questo nuovo Dpcm.

Giuseppe Conte ha sottolineato anche l’importanza di ridurre i tempi della burocrazia per far si che i soldi stanziati dal Decreto Italia vengano erogati nel minor tempo possibile.