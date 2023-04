Google Home: arrivano 3 nuove funzioni

Il team di sviluppatori ha annunciato, attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale, l’introduzione di alcune novità in Google Home app.

Google Home: quali sono le 3 nuove funzioni dell’app?

Google Home app è la soluzione ideata dal colosso di Mountain View per consentire agli utenti di gestire i dispositivi smart home dallo smartphone o dal tablet. Il team che ha sviluppato l’app ha deciso di introdurre delle nuove funzionalità che rendano l’esperienza più ricca. Attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale, il team ha annunciato alcune novità sviluppate sulla base dei feedback ricevuti. Gli utenti hanno preso parte al programma Public Preview, grazie al quale gli sviluppatori hanno ricevuto diverse indicazioni utili. E proprio grazie a queste indicazioni sono nate le tre novità inserite nell’app.

Le 3 nuove funzioni

La prima delle novità riguarda la possibilità per gli utenti di riordinare la pagina dedicata ai dispositivi Preferiti. I device e le automazioni più importanti con pochi tocchi. Gli sviluppatori hanno poi migliorato la velocità della visualizzazione live per le videocamere e la velocità con cui gli utenti possono accedere alle registrazioni delle videocamere. La terza novità è per gli utenti Wear OS, i quali potranno ricevere sul proprio smartwatch le notifiche della videocamera e del campanello Nest. In questo modo potranno essere sempre informati su ciò che avviene dentro casa.