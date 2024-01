Guida alla scelta dei mobili da bagno: consigli e suggerimenti

Che tu stia cercando mobili con lavabo, colonne da bagno, soluzioni compatte o grandi lavandini con mobili annessi, la scelta dell’arredo bagno è cruciale per l’organizzazione e la funzionalità di questo spazio. In questa guida, esploreremo le diverse opzioni di mobili da bagno disponibili oggi sul mercato, offrendoti consigli preziosi per aiutarti a prendere decisioni informate e garantire che il tuo bagno sia non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole.

Mobili da bagno: meglio sospesi o da terra?

I bagni non sono tutti uguali, e la scelta dei mobili da bagno deve adattarsi alle diverse dimensioni e alle esigenze specifiche di ciascuno spazio. I mobili da terra, conosciuti anche come mobili da appoggio, rappresentano l’opzione più tradizionale: questi mobili poggiano direttamente sul pavimento, garantendo stabilità e robustezza e consentono di sfruttare appieno lo spazio disponibile.

Per uno stile più contemporaneo o quando lo spazio è limitato, i mobili da bagno sospesi sono un’ottima scelta, perché lasciano il pavimento sottostante libero, creando un aspetto arioso e moderno. Tuttavia, è importante notare che richiedono un ancoraggio sicuro alla parete, con l’uso di tasselli e una barra metallica, preferibilmente su una parete portante o con uno spessore adeguato.

Dobbiamo poi considerare i mobili salva-spazio, progettati con un’ergonomia funzionale che li rende ideali per ottimizzare spazi ridotti. Presentano dimensioni compatte ma sorprendentemente capienti grazie all’utilizzo di scaffalature, cassetti estraibili, e ante a ribalta. Inoltre, spesso includono piccole mensole per fornire ulteriori spazi di appoggio e possono essere dotati di porta-asciugamani integrati nelle maniglie.

Arredo bagno: i materiali più resistenti a prova di umidità

La scelta del materiale per i mobili da bagno è un passo fondamentale e richiede particolare attenzione, perché da questa dipende la durevolezza, la resistenza e il livello di manutenzione richiesto dall’arredo.

Il legno è un materiale pregiato che offre una piacevole sensazione di calore al tatto ed è ideale per i mobili da bagno di stile classico. Legni esotici come il teak, l’eucalipto, il mogano e il bambù sono noti per la loro resistenza in ambienti umidi. Tuttavia, legni resinosi come l’abete e il pino potrebbero essere sensibili agli sbalzi di temperatura tipici del bagno. In questi casi, l’applicazione di una finitura ad olio può proteggere efficacemente il legno.

L’MDF è un materiale composito con una superficie perfettamente liscia ed uniforme ed è ideale per un arredamento da bagno moderno. L’MDF laccato è esteticamente attraente e può essere disponibile sia in finitura lucida che opaca. La densità delle fibre negli pannelli MDF può variare da bassa a media e ad alta intensità: per il bagno, si consiglia l’utilizzo dell’MDF standard, un pannello a media densità di fibre (680-700 kg/mc) noto per la sua maggiore resistenza all’umidità.

Il nobilitato è un pannello (realizzato in legno truciolare, compensato o legno riciclato) rivestito su uno o entrambi i lati con carta melaminica che riproduce le venature del legno. Questo materiale è apprezzato per la sua resistenza ai graffi, la leggerezza e la facilità di pulizia. Il nobilitato può essere disponibile in finiture brillanti, metalliche, opache o satinate.

Il laminato è un rivestimento simil-legno applicato su MDF, truciolato o tamburato. L’HPL è la forma più pregiata di laminato e viene spesso consigliata per il piano del bagno, essendo estremamente resistente grazie alla sua elevata pressatura. Per mobili in stile shabby-chic, il laminato effetto decapé è particolarmente indicato per un look da bagno dall’aspetto anticato.

Mobili da bagno: come scegliere i colori giusti

Nell’arredamento del bagno, la scelta della palette cromatica offre una vasta gamma di possibilità per soddisfare le diverse preferenze estetiche:

Se prediligi tonalità chiare, i legni di abete, pino, cirmolo, cedro, acero, faggio, frassino, rovere e tiglio sono scelte ideali. Per colori più caldi e scuri, opta per legni come ciliegio, noce nazionale, doussié, iroko e wengé. I colori neutri come bianco, grigio e tortora sono perfetti per uno stile classico che non passa mai di moda.

Se desideri un bagno moderno con un tocco di grazia, i colori pastello opachi come lilla, verde, azzurro e corallo sono una scelta eccellente. Per dare vivacità all’arredamento del bagno, puoi optare per colori vivaci e accesi come rosso, rosa, arancio e viola intenso.

Uno stile industriale può essere enfatizzato con strutture in legno abbinato a profili neri. Se desideri una combinazione armoniosa di colori diversi, puoi optare per elementi separati, ad esempio un top separato dal mobile, per creare un look distintivo.