Hai la lavastoviglie che puzza? Prova il metodo numero 1 per eliminare i cattivi odori

Come togliere i cattivi odori dalla lavastoviglie in cucina? Questo è il modo migliore per farlo, soprattutto se a lungo andare, si potrebbe incrostare di cibo. Quando non c’è odore di detersivo aprendo questo elettrodomestico per lavare i piatti e stoviglie, allora non è un buon segno. Ecco come rimediare e il motivo per il quale si sente un brutto odore all’interno della lavastoviglie.

Cause dei cattivi odori in lavastoviglie

La prima cosa da fare in assoluto è sempre rimuovere i resti degli alimenti con la carta da cucina. Infatti, questa è una delle prime cause dei cattivi odori nella lavastoviglie. Ma non è tutto. Il secondo passo da fare è quello di pulire il filtro sporco della lavastoviglie e ripetere l’operazione più volte nel caso in cui è intasato. Non pulire i tubi di scarico ripetutamente potrebbe essere un’altra causa.

- Advertisement -

La manutenzione della lavastoviglie è fondamentale. Attenzione a muffa e umidità: sono anche esse cause di cattivo odore. Ma ora che vi abbiamo spiegato le cause passiamo al metodo per eliminare la puzza.

Cattivi odori nella lavastoviglie? Il metodo numero 1 per eliminare la puzza

L’azione da compiere per togliere i cattivi odori dalla lavastoviglie è mettere il succo di limone lasciandolo agire per qualche ora e poi ripetere strofinando il succo. Come utilizzare il limone? Basterà mettere un bicchiere di succo di limone oppure anche arancia nel cestello del lavaggio e far andare un ciclo ad alta temperatura a vuoto.

- Advertisement -

Questo è il metodo naturale, numero 1 per eliminare la puzza dell’elettrodomestico.

Potete utilizzare il comodo Deodorante Lavastoviglie, con Formula 3 in 1, Elimina i Cattivi Odori, Efficace fino a 70 Cicli di Lavaggio. Basterà agganciarsi al cestello come in foto sotto.

LO TROVATE SU AMAZON A 2,99 EURO.

Gli altri rimedi per eliminare i cattivi odori dalla lavastoviglie, sono: